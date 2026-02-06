Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 S Classic je bil zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih in vedno navduši s svojo izjemno močjo. Izstopa iz množice s svojo trdno konstrukcijo in robustnim jeklenim okvirjem. Nastavitev je enostavna in intuitivna, upravljanje pa hitro in brez težav. Do vseh pomembnih delov lahko dostopate hitro in enostavno. Visokotlačni čistilnik Super Class je opremljen z visokotlačno pištolo Classic za stroje v seriji HD Classic. Ima tudi prvovrstno zaponko za hitro sprostitev EASY!Lock. Tako je postavitev in pospravljanje petkrat hitrejše, kar vam prihrani čas in težave. Vgrajeni vodni filter zanesljivo ščiti visokotlačno črpalko pred delci umazanije in onesnaževalci ter tako podaljša življenjsko dobo stroja. Zmogljiva črpalka motorne gredi in trpežni materiali so hrbtenica visokotlačnega čistilnika: z glavo valja iz medenine in bati s keramičnimi tulci. Tlak lahko po potrebi prilagodite na črpalki. 4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja za dolgotrajno in zanesljivo delovanje.