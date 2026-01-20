Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 S Plus je idealen stroj za ergonomsko in uporabniku prijazno delovanje. S sprožilno pištolo Kärcher EASY!Force Advanced je uporaba udobna brez kakršne koli zadrževalne sile. Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo. Z zmanjšanjem pritiska na ta način se lahko uporabniki hitro odzovejo na občutljive površine – ne da bi morali zamenjati celotno šobo. Vibrasoft rotacijska šoba prav tako bistveno zmanjša tresljaje na brizgalni cevi. Asistenčni sistemi in LED prikaz stanja povečujejo prijaznost do uporabnika. Skrbno izbrani materiali zagotavljajo, da se vrhunska kakovost nadaljuje v notranjosti stroja Super Class. Trdna nihajoča črpalka, bati iz nerjavečega jekla in medeninasta glava cilindra delujejo v sodelovanju s 4-polnim motorjem z nizko hitrostjo s sistemom zračno-vodnega hlajenja. Integrirani nosilci okvirja iz aluminija tvorijo lahko, a robustno šasijo, zaradi česar je nakladanje z žerjavom možnost. Za kompaktno in prenosno zasnovo sta motor in črpalka nameščena navpično v pokončnem položaju. Stroj ima tudi prostor za shranjevanje dodatkov v obliki predala za shranjevanje in nastavljivih kavljev.