Visokotlačni čistilnik HD 10/25-4 S Plus
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 S Plus navdušuje z visoko zmogljivostjo in kakovostjo. Pomožni sistemi in rotacijska šoba Vibrasoft so zasnovani z mislijo na ergonomijo.
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 S Plus je idealen stroj za ergonomsko in uporabniku prijazno delovanje. S sprožilno pištolo Kärcher EASY!Force Advanced je uporaba udobna brez kakršne koli zadrževalne sile. Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo. Z zmanjšanjem pritiska na ta način se lahko uporabniki hitro odzovejo na občutljive površine – ne da bi morali zamenjati celotno šobo. Vibrasoft rotacijska šoba prav tako bistveno zmanjša tresljaje na brizgalni cevi. Asistenčni sistemi in LED prikaz stanja povečujejo prijaznost do uporabnika. Skrbno izbrani materiali zagotavljajo, da se vrhunska kakovost nadaljuje v notranjosti stroja Super Class. Trdna nihajoča črpalka, bati iz nerjavečega jekla in medeninasta glava cilindra delujejo v sodelovanju s 4-polnim motorjem z nizko hitrostjo s sistemom zračno-vodnega hlajenja. Integrirani nosilci okvirja iz aluminija tvorijo lahko, a robustno šasijo, zaradi česar je nakladanje z žerjavom možnost. Za kompaktno in prenosno zasnovo sta motor in črpalka nameščena navpično v pokončnem položaju. Stroj ima tudi prostor za shranjevanje dodatkov v obliki predala za shranjevanje in nastavljivih kavljev.
Značilnosti in prednosti
Koncept kompaktne pokončne zasnove, ki temelji na navpični postavitvi motorja in črpalne enote
4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja, robustna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra
Ergonomsko Vibrasoft čistilo za umazanijo
Asistenčni sistemi in LED prikaz stanja
Inteligentno zasnovan servisni koncept omogoča hitro delovanje na mestu
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|376 / 424
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1000
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar)
|80 - 250
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|280 / 2,8
|Priključna moč (Kw)
|8,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|047
|Dovod vode
|1″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|70,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|78,55
|Mere (D × Š × V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Razpršilna pištola z mehkim oprijemom
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Servo krmiljenje
Oprema
- 4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
- Aksialna črpalka s tremi bati: z bati iz legiranega jekla
- Izklop tlaka
- Vgrajen vodni filter finih delcev
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Dovod vode iz medenine
