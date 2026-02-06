Visokotlačni čistilnik HD 10/25-4 SXA Plus
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 SXA Plus je izdelan iz najkakovostnejših materialov. Z asistenčnimi sistemi, avtomatskim navijanjem cevi in rotacijsko šobo Vibrasoft.
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 SXA Plus je zasnovan z mislijo na najboljšo kakovost in ergonomijo. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced izniči kakršne koli zadrževalne sile. Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo. To pomeni, da je mogoče tlak prilagoditi občutljivim površinam – ne da bi morali menjati šobo ali izvajati nastavitve na samem stroju. Vibrasoft rotacijska šoba duši hrup in tresljaje. Asistenčni sistemi in LED prikaz stanja zagotavljajo jasne informacije. Stroj Super Class izstopa iz množice po izvrstni izdelavi in najkakovostnejših materialih. V središču je vzdržljiva nihajna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra. 4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja je močan in izdelan tako, da traja. Integrirani nosilci z aluminijastim okvirjem tvorijo lahko šasijo, primerno za nakladanje z žerjavom. Vsebuje tudi visokotlačno cev Ultra Guard s prevleko Teflon® in dovolj vgrajenega prostora za shranjevanje dodatkov ter samodejni kolut za navijanje in odvijanje cevi do 45 ° – tudi pod pritiskom.
Značilnosti in prednosti
Avtomatski kolut za cevSamodejno navijanje in odvijanje do kota 45°, tudi pod pritiskom. Na praske odporna in gladka cev Ultra Guard HD s prevleko Teflon®. Čas namestitve do dvakrat hitrejši.
Koncept kompaktne pokončne zasnove, ki temelji na navpični postavitvi motorja in črpalne enoteMajhen odtis in prostorsko varčna razmerja. Enostaven za manevriranje in transport. Največja stabilnost zagotavlja stabilno oporo za stroj.
4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja, robustna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindraDolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja. Visoka zmogljivost in visoka učinkovitost. S funkcijo sesanja in temperaturo vode do 60 °C.
Ergonomsko Vibrasoft čistilo za umazanijo
- Zmanjša vibracije do 30%.
- Zmanjša glasnost in raven hrupa.
- Vrtljiva šoba vam olajša težko delo pri obsežnih opravilih čiščenja.
Inteligentno zasnovan servisni koncept omogoča hitro delovanje na mestu
- Vrtljiva glava črpalke.
- Priročen prikaz nivoja napolnjenosti olja in odprtina za izpust olja sta vgrajena v ohišje.
- Modularna konstrukcija, ki jo sestavljajo črpalka, motor in krmilna omarica.
Asistenčni sistemi in LED prikaz stanja
- Vgrajena elektronika za nadzor naprave.
- Samodejni izklop v primeru nizke napetosti ali prenapetosti.
- Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Predal za shranjevanje.
- Nastavljive kljuke, npr. za shranjevanje druge sulice ali električnega kabla.
- Shramba za visokotlačno cev.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|376 / 424
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1000
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar)
|80 - 250
|Maks. tlak (bar)
|280
|Priključna moč (Kw)
|8,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|047
|Dovod vode
|1″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|81,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|90,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Ultra Guard
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Servo krmiljenje
Oprema
- 4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
- Aksialna črpalka s tremi bati: z bati iz legiranega jekla
- Izklop tlaka
- Vgrajen vodni filter finih delcev
- Elektronika za zaščito motorja z LED prikazovalnikom
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Dovod vode iz medenine
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
- Stroji in oprema za čiščenje na gradbišču, kot so mešalniki cementa, gradbeni odri, kolesni nakladalniki, kopači ali betonske črpalke
- Čistilni proizvodni stroji v industriji, na primer v lakirnicah, v proizvodnji hrane ali v proizvodnem sektorju
- Čiščenje vozil v transportnem sektorju, kot so težka tovorna vozila, ladje, letala ali avtobusi
- Čiščenje skupnih prostorov, kot so javni trgi, dovozi, fontane ali parkirišča
Dodatna oprema
