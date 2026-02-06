Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/25-4 SXA Plus je zasnovan z mislijo na najboljšo kakovost in ergonomijo. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced izniči kakršne koli zadrževalne sile. Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo. To pomeni, da je mogoče tlak prilagoditi občutljivim površinam – ne da bi morali menjati šobo ali izvajati nastavitve na samem stroju. Vibrasoft rotacijska šoba duši hrup in tresljaje. Asistenčni sistemi in LED prikaz stanja zagotavljajo jasne informacije. Stroj Super Class izstopa iz množice po izvrstni izdelavi in ​​najkakovostnejših materialih. V središču je vzdržljiva nihajna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra. 4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja je močan in izdelan tako, da traja. Integrirani nosilci z aluminijastim okvirjem tvorijo lahko šasijo, primerno za nakladanje z žerjavom. Vsebuje tudi visokotlačno cev Ultra Guard s prevleko Teflon® in dovolj vgrajenega prostora za shranjevanje dodatkov ter samodejni kolut za navijanje in odvijanje cevi do 45 ° – tudi pod pritiskom.