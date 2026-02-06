Visokotlačni čistilnik HD 13/18-4 S Classic
Robusten visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 13/18-4 S Classic je narejen za vsakodnevno opravljanje težkih opravil. Super razred v vseh pogledih: izjemna moč za zanesljive rezultate čiščenja.
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 13/18-4 S Classic je bil zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih in vedno navduši s svojo izjemno močjo. Izstopa iz množice s svojo trdno konstrukcijo in robustnim jeklenim okvirjem. Nastavitev je enostavna in intuitivna, upravljanje pa hitro in brez težav. Do vseh pomembnih delov lahko dostopate hitro in enostavno. Visokotlačni čistilnik Super Class je opremljen z visokotlačno pištolo Classic za stroje v seriji HD Classic. Ima tudi prvovrstno zaponko za hitro sprostitev EASY!Lock. Tako je postavitev in pospravljanje petkrat hitrejše, kar vam prihrani ča. Vgrajeni vodni filter zanesljivo ščiti visokotlačno črpalko pred delci umazanije in onesnaževalci ter tako podaljša življenjsko dobo stroja. Zmogljiva črpalka motorne gredi in trpežni materiali so hrbtenica visokotlačnega čistilnika: z glavo valja iz medenine in bati s keramičnimi tulci. Tlak lahko po potrebi prilagodite na črpalki. 4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja za dolgotrajno in zanesljivo delovanje.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiva in robustna črpalka z ročično gredjo z medeninasto glavo valja in bati s keramičnimi tulciVisoka zmogljivost in visoka učinkovitost. Dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja. S funkcijo sesanja in temperaturo vode do 60 °C.
Robusten jeklen okvir z velikimi kolesi za maksimalno prenosljivostŠčiti stroj tudi v neugodnih pogojih. Enostavno in priročno za transport. Vgrajen prostor za shranjevanje dodatkov.
Klasični dodatki s priključki EASY!LockHitra nastavitev in pakiranje ter enostavna zamenjava dodatne opreme. Robustna in trpežna dodatna oprema. Enostavno in intuitivno upravljanje.
Jasna zasnova stroja
- Integrirani vodni filter je mogoče odstraniti in očistiti brez orodja.
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na sami črpalki.
- Raven polnjenja in kakovost olja lahko enostavno preverite s pomočjo kontrolnega stekla in merilne palice.
4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja
- Dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja.
- Združuje učinkovito vodno hlajenje z robustnim sistemom zračnega hlajenja za največjo moč hlajenja tudi pri nihajočih temperaturah okolja in vode.
- Kompaktna oblika za maksimalno prenosljivost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|376 / 424
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|700 - 1300
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar)
|50 - 180
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|240 / 2,4
|Priključna moč (Kw)
|8,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|075
|Dovod vode
|1″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|60
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|67,903
|Mere (D × Š × V) (mm)
|720 x 637 x 1060
Obseg dobave
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
Oprema
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- 4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
- Izklop tlaka
- Vgrajen vodni filter finih delcev
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Dovod vode iz medenine
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
- Čiščenje oblog in oblikovanje betona v gradbeništvu
- Stroji in oprema za čiščenje na gradbišču, kot so mešalniki cementa, gradbeni odri, kolesni nakladalniki, kopači ali betonske črpalke
- Čistilni proizvodni stroji v industriji, na primer v lakirnicah, v proizvodnji hrane ali v proizvodnem sektorju
- Čiščenje vozil v transportnem sektorju, kot so težka tovorna vozila, ladje, letala ali avtobusi
- Čiščenje skupnih prostorov, kot so javni trgi, dovozi, fontane ali parkirišča
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.