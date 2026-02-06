Kakovost, ergonomija in prijaznost do uporabnika: HDS 6/15 C je zmogljiv enofazni visokotlačni čistilnik s toplo vodo v kompaktnem razredu z zračno hlajenim motorjem, varčnim načinom eco!efficiency in intuitivnim upravljanjem z enim gumbom. Robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati ustvari potreben tlak. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s patentirano tehnologijo šob in jekleno cevjo, dolgo več kot 1 meter, ter EASY!Lock hitrimi pritrdilnimi elementi poskrbi za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje za delo brez utrujenosti. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. Tlak in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na nalogo. HDS 6/15 C, ki je enostaven za vzdrževanje, je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, medtem ko velika kolesa in krmilni valj/kolesce nudijo visoko okretnost. Obstaja možnost shranjevanja dodatkov.