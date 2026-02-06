Visokotlačni čistilnik HDS 7/16 C
Zmogljiv 3-fazni visokotlačni čistilec s toplo vodo HDS 7/16 C v kompaktnem razredu z načinom eco!efficiency, intuitivnim upravljanjem z enim gumbom in visokotlačno pištolo EASY!Force Advanced.
Zmogljiv 3-fazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo v kompaktnem razredu: HDS 7/16 C z zmogljivim zračno hlajenim motorjem z načinom eco!efficiency. Robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati ustvarja visok tlak. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s patentirano tehnologijo šob in EASY!Lock hitrimi zaponkami poskrbi za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. Tlak in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na nalogo. HDS 7/16 C, ki je enostaven za vzdrževanje, je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, medtem ko velika kolesa in krmilni valj/kolesce nudijo visoko okretnost. Obstajajo integrirane možnosti shranjevanja dodatkov.
Značilnosti in prednosti
Zelo gospodarno
- eco!efficiency način - ekonomičen in okolju prijazen - tudi med daljšimi intervali uporabe.
- Zmanjšuje porabo goriva in emisij CO2 za kar 20%.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
- Patentirana močna šoba Kärcher lahko ponudi do 40 odstotkov več udarne sile kot običajne šobe.
Obratovalna varnost
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Varnostni ventili, zaščita pred pomanjkanjem vode in gorivom zagotavljajo razpoložljivost stroja.
Zanesljivost
- Sistem mehčanja vode, ki varuje grelec pred okvarami, nastalih zaradi nabiranja vodnega kamna.
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Kljukice za shranjevanje električnih kablov in visokotlačnih cevi.
- Integrirano shranjevanje šob.
- Vgrajeno držalo za palico med transportom.
Doziranje čistila
- Natančno doziranje čistila s funkcijo spiranja.
- Velika odprtina za polnjenje z nastavkom.
Koncept mobilnosti
- Jogger princip z velikimi, gumijastimi kolesi in vodilnim valjem.
- Integriran pripomoček za nagibanje in enostavno premagovanje ovir, kot so stopnice in robniki.
- Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje.
Enostavni upravljalni elementi
- Intuitivno upravljanje zahvaljujoč velikemu izbirnemu stikalu z enim gumbom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|310 - 660
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maks. tlak (bar)
|220
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Priključna moč (Kw)
|4,4
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|3,6
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (g/h)
|2,9
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|025
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Teža (z dodatki) (Kg)
|111,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|120,037
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1066 x 650 x 920
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- Izklop tlaka
- Vgrajen rezervoar za gorivo in čistilo
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
