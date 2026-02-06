Zmogljiv 3-fazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo v kompaktnem razredu: HDS 7/16 C z zmogljivim zračno hlajenim motorjem z načinom eco!efficiency. Robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati ustvarja visok tlak. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s patentirano tehnologijo šob in EASY!Lock hitrimi zaponkami poskrbi za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. Tlak in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na nalogo. HDS 7/16 C, ki je enostaven za vzdrževanje, je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, medtem ko velika kolesa in krmilni valj/kolesce nudijo visoko okretnost. Obstajajo integrirane možnosti shranjevanja dodatkov.