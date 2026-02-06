Najmočnejši 3-fazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo v kompaktnem razredu: HDS 8/18-4 C z eco!efficiency in parno stopnjo navdušuje s svojo ergonomijo in prijaznostjo do uporabnika. Njegov močan 4-polni motor je vodno hlajen, robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati pa ustvarja visok tlak. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s servo krmiljenjem za enostavno prilagajanje tlaka in pretoka vode, patentirana tehnologija šob in EASY!Lock hitri zapirali poskrbijo za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. HDS 8/18-4 C, ki je enostaven za vzdrževanje, je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, medtem ko velika kolesa in krmilni valj/kolesce nudijo visoko okretnost. Obstajajo integrirane možnosti shranjevanja dodatkov.