Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, najmočnejši 3-fazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo v kompaktnem razredu z eco!efficiency, 3-batno aksialno črpalko in visokotlačno pištolo EASY!Force Advanced.
Najmočnejši 3-fazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo v kompaktnem razredu: HDS 8/18-4 C z eco!efficiency in parno stopnjo navdušuje s svojo ergonomijo in prijaznostjo do uporabnika. Njegov močan 4-polni motor je vodno hlajen, robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati pa ustvarja visok tlak. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s servo krmiljenjem za enostavno prilagajanje tlaka in pretoka vode, patentirana tehnologija šob in EASY!Lock hitri zapirali poskrbijo za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. HDS 8/18-4 C, ki je enostaven za vzdrževanje, je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, medtem ko velika kolesa in krmilni valj/kolesce nudijo visoko okretnost. Obstajajo integrirane možnosti shranjevanja dodatkov.
Značilnosti in prednosti
Zelo gospodarno
- eco!efficiency način - ekonomičen in okolju prijazen - tudi med daljšimi intervali uporabe.
- Zmanjšuje porabo goriva in emisij CO2 za kar 20%.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Obratovalna varnost
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Varnostni ventili, zaščita pred pomanjkanjem vode in gorivom zagotavljajo razpoložljivost stroja.
Zanesljivost
- Sistem mehčanja vode, ki varuje grelec pred okvarami, nastalih zaradi nabiranja vodnega kamna.
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Kljukice za shranjevanje električnih kablov in visokotlačnih cevi.
- Integrirano shranjevanje šob.
- Vgrajeno držalo za palico med transportom.
Doziranje čistila
- Natančno doziranje čistila s funkcijo spiranja.
- Velika odprtina za polnjenje z nastavkom.
Koncept mobilnosti
- Jogger princip z velikimi, gumijastimi kolesi in vodilnim valjem.
- Integriran pripomoček za nagibanje in enostavno premagovanje ovir, kot so stopnice in robniki.
- Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje.
Enostavni upravljalni elementi
- Intuitivno upravljanje zahvaljujoč velikemu izbirnemu stikalu z enim gumbom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|300 - 800
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar)
|220
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna moč (Kw)
|6
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,2
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|025
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Teža (z dodatki) (Kg)
|119,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|131,187
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1066 x 650 x 920
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
