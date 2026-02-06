Visokotlačni čistilnik HDS 13/20-4 S
Za največjo zmogljivost v najtežjih pogojih: visokotlačni čistilnik na vročo vodo iz super razreda s 4-polnim vodno hlajenim električnim motorjem in robustno 3-batno aksialno črpalko.
Visokotlačni čistilnik HDS 13/20-4 S na vročo vodo kot eden najmočnejših strojev v Kärcherjevem super razredu navdušuje z najboljšimi rezultati čiščenja v najtežjih pogojih delovanja. Visokokakovostne komponente, kot sta nizkohitrostni 4-polni vodno hlajeni elektromotor in robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom, zagotavljajo največjo kakovost, medtem ko ekonomičen način eco!efficiency zagotavlja največjo učinkovitost. HDS 13/20-4 S, ki je zelo enostaven za uporabo in vzdrževanje, ergonomsko oblikovan in enostaven za transport, dosega visoko oceno tudi glede prijaznosti do uporabnika. To nenazadnje poudarja energijsko varčna pištola EASY!Force Advanced HP s sprožilcem s servo krmiljenjem in 1050 milimetrov dolgo brizgalno cevjo s patentirano tehnologijo šob. Optimizirana zasnova gorilnika, 2 posodi za detergent, obsežna varnostna tehnologija, hitri zapenjalni elementi EASY!Lock, ki prihranijo čas in prefinjene možnosti shranjevanja dodatkov zaokrožujejo razkošen paket opreme stroja.
Značilnosti in prednosti
Zelo gospodarnoV eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode. Z optimalno prilagoditvijo ciklusov gorilca se poraba goriva v primerjavi s polno obremenitvijo zmanjša za 20 %.
Najvišja stopnja učinkovitostiVisoko učinkovita, preizkušena tehnologija gorilnika "Made in Germany". 4-polni elektro motor s 3-batno aksialno črpalko. Vodno hlajen motor z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v strojVse dodatke lahko shranite neposredno na napravi. Za sesalno cev in omrežni kabel sta na voljo 2 kljuki za obešanje. Prostoren predal za shranjevanje npr. za čistilno sredstvo, rokavice ali orodje.
Obratovalna varnost
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Varnostni ventili, zaščita pred pomanjkanjem vode in gorivom zagotavljajo razpoložljivost stroja.
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Doziranje čistila
- Enostaven preklop med posodama za čistilo 1 in 2.
- Natančno doziranje čistila s funkcijo spiranja.
Koncept mobilnosti
- Jogger princip z velikimi, gumijastimi kolesi in vodilnim valjem.
- Vgrajena nožna odprtina za enostavno premikanje čez podeste.
- Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje.
Enostavni upravljalni elementi
- Eno stikalo za vse funkcije naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|600 - 1300
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|9,5
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Priključna moč (Kw)
|9,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Teža (z dodatki) (Kg)
|206
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|215,854
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Dolga življenjska doba
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 8, 400 bar
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Izklop tlaka
- Opcija za delovanje z dvema razpršilnima cevema
- Reverzibilni vtič (3~)
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- 2 posodi za čistilo
- Zaščita pred suhim zagonom
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
