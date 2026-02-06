Visokotlačni čistilnik HDS 13/20-4 S na vročo vodo kot eden najmočnejših strojev v Kärcherjevem super razredu navdušuje z najboljšimi rezultati čiščenja v najtežjih pogojih delovanja. Visokokakovostne komponente, kot sta nizkohitrostni 4-polni vodno hlajeni elektromotor in robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom, zagotavljajo največjo kakovost, medtem ko ekonomičen način eco!efficiency zagotavlja največjo učinkovitost. HDS 13/20-4 S, ki je zelo enostaven za uporabo in vzdrževanje, ergonomsko oblikovan in enostaven za transport, dosega visoko oceno tudi glede prijaznosti do uporabnika. To nenazadnje poudarja energijsko varčna pištola EASY!Force Advanced HP s sprožilcem s servo krmiljenjem in 1050 milimetrov dolgo brizgalno cevjo s patentirano tehnologijo šob. Optimizirana zasnova gorilnika, 2 posodi za detergent, obsežna varnostna tehnologija, hitri zapenjalni elementi EASY!Lock, ki prihranijo čas in prefinjene možnosti shranjevanja dodatkov zaokrožujejo razkošen paket opreme stroja.