Čistič na sklo RM 500, 500ml
Ideálny na čistenie hladkých povrchov odolných voči vode. Odstraňuje aj nepoddajné nečistoty ako mastné filmy, hmyz, mastnotu z kože a emisie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (ml)
|500
|Jednotka balenia (Kus(y))
|8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|65 x 65 x 210
Vlastnosti
- Čistenie bez šmúh
- Extrémne šetrí materiál
- Príjemná čerstvá vôňa
- Dobré vlastnosti využitia
- Použiteľný aj na manuálne čistenie
- Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
- Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
- Vyrobené v Nemecku
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
- Robotický čistič okien RCW 2
- Robotický čistič okien RCW 2 Extra+
- Robotický čistič okien RCW 4
- Robotický čistič okien RCW 4 Extra+
- WV 5 Plus N Čierna Edícia
- Čistič okien WV 1
- Čistič okien WV 1 Bath Edition
- Čistič okien WV 1 Compact
- Čistič okien WV 1 Compact Care
- Čistič okien WV 1 Plus
- Čistič okien WV 2 Plus
- Čistič okien WV 2 Plus D500
- Čistič okien WV 2 Plus DH
- Čistič okien WV 2 Plus N
- Čistič okien WV 2 Plus P
- Čistič okien WV 2 Premium Čierna edícia
- Čistič okien WV 2 Universal Care
- Čistič okien WV 2 Universal Precision
- Čistič okien WV 2 Universal Precision+ Black
- Čistič okien WV 3 Comfort Care
- Čistič okien WV 4-4 Plus
- Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition
- Čistič okien WV 5 Plus N
- Čistič okien WV 5 Plus N Battery
- Čistič okien WV 5 Ultra Care
- Čistič okien WV 6 Bath Edition
- Čistič okien WV 6 Plus
- Čistič okien WV 6 Plus + úzka hubica
- Čistič okien WV 6 Plus Multi Edition - Kúpeľňa
- Čistič okien WV 6 Plus P
- Čistič okien WV 7 Signature Line
- Čistič okien WV 8 Signature Line
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Malé delené okná
- Zrkadlá
- Sklenené stoly
- Sprchovacie kúty zo skla