Čistič na sklo RM 500, 500ml

Ideálny na čistenie hladkých povrchov odolných voči vode. Odstraňuje aj nepoddajné nečistoty ako mastné filmy, hmyz, mastnotu z kože a emisie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 65 x 210
Vlastnosti
  • Čistenie bez šmúh
  • Extrémne šetrí materiál
  • Príjemná čerstvá vôňa
  • Dobré vlastnosti využitia
  • Použiteľný aj na manuálne čistenie
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
  • Vyrobené v Nemecku
Čistič na sklo RM 500, 500ml
Čistič na sklo RM 500, 500ml
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Malé delené okná
  • Zrkadlá
  • Sklenené stoly
  • Sprchovacie kúty zo skla