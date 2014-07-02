Hadicová súprava, 20 m

Hadicová súprava s 20 m štandardnou hadicou (1/2"), striekacou pištoľou, prípojkou na kohútik G3/4 s redukciou G1/2, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou so systémom Aqua Stop.

Ideálna súprava pre začiatočníkov. Súprava sa skladá z 20 m štandardnej hadice (1/2"), striekacej pištole, prípojky na kohútik G3/4 s redukciou G1/2, univerzálnej hadicovej spojky ako aj univerzálnej hadicovej spojky so systémom Aqua Stop. Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia pre prvotriednu starostlivosť o záhradu.

Vlastnosti a výhody
20 m 1/2" štandardná hadica
  • Ideálna súprava pre začiatočníkov
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Postrekovač s nastaviteľným prúdom
  • Tvar rozstrekovacieho prúdu nastaviteľný od silného po jemný,
Univerzálna hadicová spojka 2.645-191.0
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 20
Veľkosť závitu G3/4
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 2,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 360 x 360 x 100

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
