Hadicová spojka set 1/2", 5/8" OPP

Hadicové spojky 1/2 " a 5/8" so systémom Aqua Stop.

Jednoduché pripojenie, odpojenie a oprava - pomocou súpravy hadicových spojok s pripojením 1/2 " a 5/8" s Aqua Stop systémom. Flexibilný systém plug-in výrazne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch.

Vlastnosti a výhody
Aqua Stop
  • Používateľ sa pri odpájaní nezamokrí
Ergonomický dizajn
  • Pre ľahkú manipuláciu
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″ / 5/8″
Farba Žltá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 61 x 36 x 36
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Stromy
  • Úžitkové záhrady
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia