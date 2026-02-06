Hadicová spojka set 1/2", 5/8" OPP
Hadicové spojky 1/2 " a 5/8" so systémom Aqua Stop.
Jednoduché pripojenie, odpojenie a oprava - pomocou súpravy hadicových spojok s pripojením 1/2 " a 5/8" s Aqua Stop systémom. Flexibilný systém plug-in výrazne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch.
Vlastnosti a výhody
Aqua Stop
- Používateľ sa pri odpájaní nezamokrí
Ergonomický dizajn
- Pre ľahkú manipuláciu
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|61 x 36 x 36
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Stromy
- Úžitkové záhrady
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia