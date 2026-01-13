Multifunkčná striekacia pištoľ Plus
Štyri tvary rozstrekovaného prúdu, komfortná otočná rukoväť a membránová technológia na používanie bez kvapkania: Multifunkčná striekacia pištoľ Plus sa ideálne hodí na náročné zavlažovanie.
Náročné zavlažovanie rastlín s rôznymi nárokmi zvládnete pomocou multifunkčnej striekacej pištole úplne jednoducho. Moderná membránová technológia vyvinutá spoločnosťou Kärcher zaručuje striekaciu hlavu, ktorá nikdy nekvapká – ani počas zmeny tvaru rozstrekovaného prúdu. V prípade potreby sa dá membrána na sprchovom kotúči vybrať a vyčistiť – aby bol vždy dosiahnutý optimálny výsledok striekania. Otočná rukoväť, pomocou ktorej sa dá aretovateľná spúšť nasmerovať dopredu alebo dozadu, umožňuje individuálne a pohodlné používanie. Okrem toho má tento model 4 tvary rozstrekovaného prúdu: sprcha, bodový a plochý prúd ako aj jemná rozprašovaná hmla. Tá sa hodí na jemné zavlažovanie chúlostivých rastlín, zatiaľ čo sprchou sa ideálne polievajú rastlinné a kvetinové záhony. Na menšie úlohy v oblasti zavlažovania sa odporúča bodový prúd. A jednoručne ovládateľný regulačný ventil umožňuje prispôsobovanie prietoku podľa potreby. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Špeciálna membránová technológia
- Zaisťuje použitie bez kvapkania aj počas zmeny tvaru rozstrekovaného prúdu ako aj po zastavení vody.
Otočná rukoväť
- Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
- Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky: sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd, rozprašovaná hmla
- Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného prúdu.
Prvky z mäkčeného plastu
- Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Odnímateľný sprchový kotúč
- Na čistenie membrány a upchatých trysiek.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 70 x 127
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 4
- Otočná rukoväť
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Prvky z mäkčeného plastu
- Vzor prúdu: hmlový prúd
- Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
Video
Príslušenstvo
Multifunkčná striekacia pištoľ Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher