Multifunkčná striekacia pištoľ Plus

Štyri tvary rozstrekovaného prúdu, komfortná otočná rukoväť a membránová technológia na používanie bez kvapkania: Multifunkčná striekacia pištoľ Plus sa ideálne hodí na náročné zavlažovanie.

Náročné zavlažovanie rastlín s rôznymi nárokmi zvládnete pomocou multifunkčnej striekacej pištole úplne jednoducho. Moderná membránová technológia vyvinutá spoločnosťou Kärcher zaručuje striekaciu hlavu, ktorá nikdy nekvapká – ani počas zmeny tvaru rozstrekovaného prúdu. V prípade potreby sa dá membrána na sprchovom kotúči vybrať a vyčistiť – aby bol vždy dosiahnutý optimálny výsledok striekania. Otočná rukoväť, pomocou ktorej sa dá aretovateľná spúšť nasmerovať dopredu alebo dozadu, umožňuje individuálne a pohodlné používanie. Okrem toho má tento model 4 tvary rozstrekovaného prúdu: sprcha, bodový a plochý prúd ako aj jemná rozprašovaná hmla. Tá sa hodí na jemné zavlažovanie chúlostivých rastlín, zatiaľ čo sprchou sa ideálne polievajú rastlinné a kvetinové záhony. Na menšie úlohy v oblasti zavlažovania sa odporúča bodový prúd. A jednoručne ovládateľný regulačný ventil umožňuje prispôsobovanie prietoku podľa potreby. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Špeciálna membránová technológia
  • Zaisťuje použitie bez kvapkania aj počas zmeny tvaru rozstrekovaného prúdu ako aj po zastavení vody.
Otočná rukoväť
  • Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
  • Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
  • Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky: sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd, rozprašovaná hmla
  • Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného prúdu.
Prvky z mäkčeného plastu
  • Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Odnímateľný sprchový kotúč
  • Na čistenie membrány a upchatých trysiek.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 70 x 127

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 4
  • Otočná rukoväť
  • Aretácia na rukoväti
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Prvky z mäkčeného plastu
  • Vzor prúdu: hmlový prúd
  • Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Vzor prúdu: postrekovač
Video

Príslušenstvo
Multifunkčná striekacia pištoľ Plus náhradný diel

