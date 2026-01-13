Striekacia pištoľ

Ideálna striekacia pištoľ pre začiatočníkov. S aretovateľnou spúšťou na pohodlné zavlažovanie v záhrade. Dá sa jednoducho a rýchlo napojiť na záhradnú hadicu.

Pomocou striekacej pištole je zavlažovanie záhrady obzvlášť pohodlné. Vďaka aretovateľnej spúšti je možné udržať permanentný prietok vody – bez trvalého stláčania. Jednoručne ovládateľný regulačný ventil okrem toho umožňuje prispôsobovanie prietoku podľa potreby. Striekacia pištoľ má dva tvary rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Nastavujú sa plynulo v závislosti od potreby. Takto jednoducho môžete nie len zavlažovať kvetinové a rastlinné záhony, ale pomocou bodového prúdu súčasne aj oslobodiť terasy a záhradný nábytok od hrubej špiny. Preto sa táto striekacia pištoľ veľmi dobre hodí na zavlažovanie ako aj na čistenie. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Ergonomický regulačný ventil
  • Nastavenie prietoku vody jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
  • Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
  • Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 203 x 42 x 105

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 2
  • Aretácia na rukoväti
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Striekacia pištoľ
Striekacia pištoľ

Video

Príslušenstvo
Striekacia pištoľ náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher