Striekacia pištoľ
Ideálna striekacia pištoľ pre začiatočníkov. S aretovateľnou spúšťou na pohodlné zavlažovanie v záhrade. Dá sa jednoducho a rýchlo napojiť na záhradnú hadicu.
Pomocou striekacej pištole je zavlažovanie záhrady obzvlášť pohodlné. Vďaka aretovateľnej spúšti je možné udržať permanentný prietok vody – bez trvalého stláčania. Jednoručne ovládateľný regulačný ventil okrem toho umožňuje prispôsobovanie prietoku podľa potreby. Striekacia pištoľ má dva tvary rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Nastavujú sa plynulo v závislosti od potreby. Takto jednoducho môžete nie len zavlažovať kvetinové a rastlinné záhony, ale pomocou bodového prúdu súčasne aj oslobodiť terasy a záhradný nábytok od hrubej špiny. Preto sa táto striekacia pištoľ veľmi dobre hodí na zavlažovanie ako aj na čistenie. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický regulačný ventil
- Nastavenie prietoku vody jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|203 x 42 x 105
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Video
Príslušenstvo
Striekacia pištoľ náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher