Hadicový box HBX 2.10 Compact
Kompaktný box na hadicu na balkóny, strešné terasy, malé záhrady a dovolenku v kempe. Rýchle a pohodlné odvíjanie a navíjanie. Ideálne pre priestorovo úsporné skladovanie v bytoch.
Box na hadicu HBX 2.10 je ideálnym riešením na polievanie rastlín na balkónoch, strešných terasách a v malých záhradách alebo na použitie na kempingových výletoch. Box sa dodáva pripravený na použitie, so všetkým potrebným príslušenstvom pre vonkajšie použitie, ktoré je súčasťou dodávky. Hadicu je možné rýchlo a bez námahy navinúť pomocou sklopnej kľuky. Navyše so spoľahlivým systémom proti odkvapkávaniu s dvoma konektormi Aqua Stop je odpojenie jednoduché a bez striekajúcej vody. To v kombinácii s inteligentným konceptom úložného priestoru pre príslušenstvo a uvoľnenie hadíc zaisťuje, že vodné stopy na kobercoch alebo parketových podlahách sa stanú minulosťou. Vďaka kompaktným rozmerom je možné box uložiť do najužších priestorov v interiéri, napríklad do skrinky pod kuchynským drezom. Alternatívne je možné krabicu namontovať na stenu. Box na hadicu je vhodný aj ako prívodná hadica pre tlakové čističe Kärcher K 2–K 4.
Vlastnosti a výhody
Kompaktný box na hadicuPriestorovo úsporný úložný priestor, zmestí sa aj do skriniek pod umývadlo.
Sklopná kľukaSpoľahlivé navíjanie hadice a priestorovo úsporné skladovanie.
Okamžite pripravený na prevádzkuVšetko potrebné príslušenstvo pre vonkajšiu inštaláciu (tryska, konektory, vonkajšie pripojenie kohútika) je súčasťou balenia.
Inteligentný úložný systém pre príslušenstvo a uvoľnenie hadíc
- Zabraňuje vzniku vodných škvŕn na kobercoch alebo parketách.
- Všetko príslušenstvo je bezpečne uložené na samotnom boxe, aby sa ušetrilo miesto.
Dve hadicové prípojky s Aqua Stop
- Jednoduché odpojenie bez striekajúcej vody.
Vhodné na inštaláciu na stenu
- Závesné body na zadnej strane krytu pre inštaláciu na stenu.
Ľahká váha
- Ľahko sa prepravuje a je šetrný k chrbtu.
Viaceré možnosti umiestnenia prívodnej hadice
- Zabraňuje zalomeniu hadice pre konštantný prietok vody a dlhú životnosť.
Pevný a bezpečný stojan
- Ľahko sa uvoľňuje, aj keď sa používa na cestách.
Ergonomická rukoväť
- Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka hadice (m)
|10
|Kapacita hadice (m)
|10 (5/16")
|Pripojovacia hadica (m)
|2 (5/16")
|Tlak prasknutia (bar)
|24
|Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm)
|80
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|225 x 360 x 387
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Balenie obsahuje
- Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 2 Kus(y)
- Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
- Postrekovač: 1 Kus(y)
- 5/16" hadica: 10 m
- 5/16" pripojovacia hadica: 2 m
Výbava
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Skrutky a hmoždinky pre montáž na stenu
Video
Kompatibilné stroje
- Batériový vysokotlakový čistič K 2 Battery
- Vysokotlakový čistič K 2 Classic
- Vysokotlakový čistič K 2 Home T150
- Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Horizontal VPS Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Classic
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 3 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus
- Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 3 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Comfort Premium Veranda BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ BB
- Vysokotlakový čistič K 4 FJ Home BB
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Go!Further
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home & Wood
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 WCM
- Vysokotlakový čistič K Mini
- Vysokotlakový čistič K Mini Plus
- Vysokotlakový čistič K Silent Anniversary Edition
- Vysokotlakový čistič K Silent eco!Booster
- Vysokotlakový čistič batériový K 2 Battery Set
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition
- Vysokotlakový čistič K 25 Silent Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Car
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact UM Limited Edition
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex
- Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Car&Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Home & Brush AE
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Malé plochy
- Doma
- Na cestách
- Obytné automobily
- Stanové / kempingové vybavenie