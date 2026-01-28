Hadicový box HBX 2.10 Compact

Kompaktný box na hadicu na balkóny, strešné terasy, malé záhrady a dovolenku v kempe. Rýchle a pohodlné odvíjanie a navíjanie. Ideálne pre priestorovo úsporné skladovanie v bytoch.

Box na hadicu HBX 2.10 je ideálnym riešením na polievanie rastlín na balkónoch, strešných terasách a v malých záhradách alebo na použitie na kempingových výletoch. Box sa dodáva pripravený na použitie, so všetkým potrebným príslušenstvom pre vonkajšie použitie, ktoré je súčasťou dodávky. Hadicu je možné rýchlo a bez námahy navinúť pomocou sklopnej kľuky. Navyše so spoľahlivým systémom proti odkvapkávaniu s dvoma konektormi Aqua Stop je odpojenie jednoduché a bez striekajúcej vody. To v kombinácii s inteligentným konceptom úložného priestoru pre príslušenstvo a uvoľnenie hadíc zaisťuje, že vodné stopy na kobercoch alebo parketových podlahách sa stanú minulosťou. Vďaka kompaktným rozmerom je možné box uložiť do najužších priestorov v interiéri, napríklad do skrinky pod kuchynským drezom. Alternatívne je možné krabicu namontovať na stenu. Box na hadicu je vhodný aj ako prívodná hadica pre tlakové čističe Kärcher K 2–K 4.

Vlastnosti a výhody
Hadicový box HBX 2.10 Compact: Kompaktný box na hadicu
Kompaktný box na hadicu
Priestorovo úsporný úložný priestor, zmestí sa aj do skriniek pod umývadlo.
Hadicový box HBX 2.10 Compact: Sklopná kľuka
Sklopná kľuka
Spoľahlivé navíjanie hadice a priestorovo úsporné skladovanie.
Hadicový box HBX 2.10 Compact: Okamžite pripravený na prevádzku
Okamžite pripravený na prevádzku
Všetko potrebné príslušenstvo pre vonkajšiu inštaláciu (tryska, konektory, vonkajšie pripojenie kohútika) je súčasťou balenia.
Inteligentný úložný systém pre príslušenstvo a uvoľnenie hadíc
  • Zabraňuje vzniku vodných škvŕn na kobercoch alebo parketách.
  • Všetko príslušenstvo je bezpečne uložené na samotnom boxe, aby sa ušetrilo miesto.
Dve hadicové prípojky s Aqua Stop
  • Jednoduché odpojenie bez striekajúcej vody.
Vhodné na inštaláciu na stenu
  • Závesné body na zadnej strane krytu pre inštaláciu na stenu.
Ľahká váha
  • Ľahko sa prepravuje a je šetrný k chrbtu.
Viaceré možnosti umiestnenia prívodnej hadice
  • Zabraňuje zalomeniu hadice pre konštantný prietok vody a dlhú životnosť.
Pevný a bezpečný stojan
  • Ľahko sa uvoľňuje, aj keď sa používa na cestách.
Ergonomická rukoväť
  • Pohodlná manipulácia a jednoduchá preprava.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 10
Kapacita hadice (m) 10 (5/16")
Pripojovacia hadica (m) 2 (5/16")
Tlak prasknutia (bar) 24
Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm) 80
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 225 x 360 x 387

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Balenie obsahuje

  • Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 2 Kus(y)
  • Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
  • Postrekovač: 1 Kus(y)
  • 5/16" hadica: 10 m
  • 5/16" pripojovacia hadica: 2 m

Výbava

  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Skrutky a hmoždinky pre montáž na stenu
Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé plochy
  • Doma
  • Na cestách
  • Obytné automobily
  • Stanové / kempingové vybavenie
Príslušenstvo