Súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou Plus
Stvorená na rôznorodé zavlažovanie v záhrade: súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou vrátane prípojky na kohútik ako aj 2 spojok s úchytom (jedna z toho so systémom Aqua Stop).
Súprava na mnohé úlohy v oblasti zavlažovania. Súprava s multifunkčnou pištoľou sa prispôsobí rôznym potrebám na rôznych miestach. Súprava s multifunkčnou pištoľou Plus (č. 2.645-269.0) zavlažuje bez kvapkania a má 4 tvary rozstrekovaného prúdu: sprcha, bodový a plochý prúd ako aj jemná rozprašovaná hmla. Takto zvládne multifunkčná striekacia pištoľ nie len zavlažovanie, ale aj čistenie. Otočná rukoväť s aretovateľnou spúšťou sa dá nasmerovať dopredu alebo dozadu a umožňuje individuálne a pohodlné používanie typické pre značku Kärcher. Súprava okrem toho obsahuje 2 kvalitné univerzálne spojky Plus s úchytom – jedna je so systémom Aqua Stop – ako aj prípojku na kohútik G3/4“ s redukciou G1/2". Vďaka praktickému systému Aqua Stop voda nepreteká ani vtedy, ak sa zloží dole postrekovač a vodovodný kohútik je otvorený. Spojky sa dajú používať pre všetky bežné priemery záhradných hadíc. Mimochodom: Postrekovače a spojky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Špeciálna membránová technológia
- Zaisťuje použitie bez kvapkania aj počas zmeny tvaru rozstrekovaného prúdu ako aj po zastavení vody.
Otočná rukoväť
- Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
- Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky: sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd, rozprašovaná hmla
- Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného prúdu.
Prvky z mäkčeného plastu
- Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Odnímateľný sprchový kotúč
- Na čistenie membrány a upchatých trysiek.
Aqua Stop
- Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Univerzálne spojky (1/2", 5/8", 3/4")
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Klik systém
- Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 70 x 162
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 4
- Otočná rukoväť
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Prvky z mäkčeného plastu
- Vzor prúdu: hmlový prúd
- Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
