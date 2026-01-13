Súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou Plus

Stvorená na rôznorodé zavlažovanie v záhrade: súprava s multifunkčnou striekacou pištoľou vrátane prípojky na kohútik ako aj 2 spojok s úchytom (jedna z toho so systémom Aqua Stop).

Súprava na mnohé úlohy v oblasti zavlažovania. Súprava s multifunkčnou pištoľou sa prispôsobí rôznym potrebám na rôznych miestach. Súprava s multifunkčnou pištoľou Plus (č. 2.645-269.0) zavlažuje bez kvapkania a má 4 tvary rozstrekovaného prúdu: sprcha, bodový a plochý prúd ako aj jemná rozprašovaná hmla. Takto zvládne multifunkčná striekacia pištoľ nie len zavlažovanie, ale aj čistenie. Otočná rukoväť s aretovateľnou spúšťou sa dá nasmerovať dopredu alebo dozadu a umožňuje individuálne a pohodlné používanie typické pre značku Kärcher. Súprava okrem toho obsahuje 2 kvalitné univerzálne spojky Plus s úchytom – jedna je so systémom Aqua Stop – ako aj prípojku na kohútik G3/4“ s redukciou G1/2". Vďaka praktickému systému Aqua Stop voda nepreteká ani vtedy, ak sa zloží dole postrekovač a vodovodný kohútik je otvorený. Spojky sa dajú používať pre všetky bežné priemery záhradných hadíc. Mimochodom: Postrekovače a spojky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Špeciálna membránová technológia
  • Zaisťuje použitie bez kvapkania aj počas zmeny tvaru rozstrekovaného prúdu ako aj po zastavení vody.
Otočná rukoväť
  • Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
  • Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
  • Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky: sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd, rozprašovaná hmla
  • Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného prúdu.
Prvky z mäkčeného plastu
  • Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Odnímateľný sprchový kotúč
  • Na čistenie membrány a upchatých trysiek.
Aqua Stop
  • Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Univerzálne spojky (1/2", 5/8", 3/4")
  • Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 70 x 162

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 4
  • Otočná rukoväť
  • Aretácia na rukoväti
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Prvky z mäkčeného plastu
  • Vzor prúdu: hmlový prúd
  • Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Vzor prúdu: postrekovač
Video