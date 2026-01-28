Zemný hrot

Zemný hrot pre boxy na hadicu Kärcher na flexibilné umiestnenie kdekoľvek v záhrade. Box na hadicu je možné otočiť o 360° na hrote zeme pre maximálnu voľnosť pohybu.

Zemný hrot je možné umiestniť kdekoľvek. Jednoducho sa zaskrutkuje do zeme a vďaka robustnému kovovému hrotu zaisťuje extrémne stabilné držanie. Integrovaná vodováha v hrote zeme umožňuje montáž aj na nerovnom teréne. Vďaka inovatívnej technológii FlexChange je možné box na hadicu ľahko a bez použitia náradia umiestniť na hrot. Vďaka polomeru otáčania 360° je možné sa hadicou dostať aj do každého kúta záhrady a zaručiť tak maximálnu voľnosť pohybu pri polievaní.

Vlastnosti a výhody
Zemný hrot: Vodováha
Integrovaná vodováha umožňuje vertikálne zaskrutkovanie zemného hrotu, a to aj na nerovnom teréne.
Zemný hrot: Záhradný box na hadicu s 360° aplikáciou
Hadicový box namontovaný na zemnom hrote sa dá otáčať o 360° okolo vlastnej osi, čo umožňuje pohodlné zavlažovanie v každom kúte záhrady bez zalomenia hadice.
Zemný hrot: Jednoduchá inštalácia
Zemný hrot sa dá ľahko zaskrutkovať do zeme v požadovanej polohe pomocou dvoch skrutkovačov ako pák.
Spoľahlivé držanie
  • Robustná kovová skrutka zaisťuje extrémne stabilné držanie v zemi.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2
Rozmery (d x š x v) (mm) 190 x 190 x 487
Oblasti využitia
  • Záhrada
  • Trávnik
  • Kvetinové a zeleninové záhony