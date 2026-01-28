Hadicový box HBX 4.15 Automatic

Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 15 m hadicou a automatickým naťahovaním hadice – už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.

Vždy ideálne uložený: Štýlový box na hadicu je namontovaný na stene, aby sa ušetrilo miesto, a pripojený k vodovodnému kohútiku pomocou pripojovacej hadice. Vďaka nástennému držiaku je možné box na hadicu otočiť o viac ako 180°, vďaka čomu sa hadica ľahko dostane do každého kúta záhrady. Záhradnú hadicu je možné ľahko predĺžiť na maximálnu dĺžku 15 metrov. Existujú zodpovedajúce blokovacie stupne: hadica sa v krátkych intervaloch zapína úplne automaticky. Jemným potiahnutím za koniec hadice sa uvoľní zaisťovací mechanizmus, takže hadica sa automaticky a kontrolovane zasunie bez zalomenia alebo uzlov. Vďaka inovatívnemu montážnemu systému FlexChange je možné box na hadicu vybrať z nástenného držiaka bez potreby náradia. To je ideálne na jednoduché uloženie v zime alebo na flexibilné použitie medzi nástenným držiakom a hrotom hadice, ktorý je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo. Box na hadicu je tiež odolný voči UV žiareniu a mrazu, a preto ho možno držať na stene domu po celý rok. Na ochranu pred krádežou je možné pripevniť káblový zámok. Spoločnosť Kärcher ponúka na výrobok päťročnú záruku.

Vlastnosti a výhody
FlexChange
  • Žiadne skrutky, žiadne náradie, žiadny stres: Vďaka jedinečnému systému Kärcher FlexChange je možné box na hadicu v priebehu niekoľkých sekúnd (napr. v zime) vybrať z nástenného držiaka alebo hrotu hadice.
Robustný a odnímateľný nástenný držiak
  • Použitie robustných materiálov s kovovým jadrom zaisťuje dlhotrvajúcu životnosť a stabilitu. Obzvlášť praktické: odnímateľný nástenný držiak znamená, že sa nezaseknete.
Výstup hadice na spodnej strane boxu
  • Pre lepšiu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a dlhšiu životnosť.
Skladovanie hadice
  • Krátko potiahnite za koniec hadice a navíjač hadice hadicu úplne automaticky stiahne. Maximálne pohodlie bez uzlov, kľúk alebo zašpinenia rúk.
Nástenný box na hadicu s aplikáciou 180°
  • Box na hadicu je namontovaný na nástennom držiaku a dá sa otočiť o viac ako 180°. To umožňuje maximálnu voľnosť pohybu pri polievaní záhrady bez zalomenia hadice.
Praktický držiak trysky
  • Trysky a nadstavce je možné zavesiť na nástennú konzolu pre pohodlné skladovanie.
Integrovaná hadicová brzda
  • Automatické natiahnutie hadice je kombinované s hadicovou brzdou, takže hadica sa automaticky navíja späť do hadicového boxu kontrolovaným a pomalým spôsobom.
Integrované vedenie hadice
  • Bez zalomenia a zauzlovania: hadica je vtiahnutá rovnomerne a vedená.
Ergonomické držadlo
  • Ergonomická rukoväť na prenášanie uľahčuje prepravu boxu na hadicu jednou rukou.
Okamžite pripravený na prevádzku
  • Zavlažovacie príslušenstvo je súčasťou balenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka hadice (m) 15
Priemer hadice (mm) 11
Pripojovacia hadica (m) 1,5 (1/2")
Tlak prasknutia (bar) 24
Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm) 79
Rozmery montážnej dosky (Š × V) (mm) 93 x 100
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 7,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 781 x 220 x 541

Balenie obsahuje

  • Hadicová spojka: 2 Kus(y)
  • Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
  • Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
  • Postrekovač: 1 Kus(y)

Výbava

  • Súprava
  • Automatické navíjanie hadice
  • Vedenie hadice
  • Držiak hubice
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
  • Nástenný držiak vrátane skrutiek a hmoždiniek
  • Pripojovacia hadica PrimoFlex: 1.5 m
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Malé až stredne veľké plochy
