Hadicový box HBX 5.35 Automatic
Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 35 m hadicou a automatickým naťahovaním hadice – už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.
Vždy perfektne uložený: štýlový box na hadicu je namontovaný na stene, aby sa ušetrilo miesto, a je pripojený k vodovodnému kohútiku pomocou pripojovacej hadice. Vďaka nástennému držiaku je možné box na hadicu otočiť dokonca o viac ako 180° a bez námahy sa tak dostane do každého kúta záhrady. Záhradnú hadicu je možné ľahko predĺžiť na maximálnu dĺžku 35 metrov. Existujú zodpovedajúce blokovacie stupne: hadica sa v krátkych intervaloch zapína úplne automaticky. Jemným potiahnutím za koniec hadice sa uvoľní zaisťovací mechanizmus, takže hadica sa automaticky a kontrolovane zasunie bez zalomenia alebo uzlov. Box na hadicu boduje aj inovatívnym montážnym systémom FlexChange, ktorý umožňuje jednoduché prepínanie boxu na hadicu medzi nástenným držiakom a voliteľne dostupným hrotom hadice. Nástenný držiak je tiež odnímateľný a má otvory pre trysky a zavlažovacie príslušenstvo. Box na hadicu je tiež odolný voči UV žiareniu a mrazu, a preto ho možno umiestniť na stenu vášho domu po celý rok. Spoločnosť Kärcher ponúka na výrobok 5-ročnú záruku výrobcu.
Vlastnosti a výhody
FlexChangeŽiadne skrutky, žiadne náradie, žiadny stres: Vďaka jedinečnému systému Kärcher FlexChange je možné box na hadicu v priebehu niekoľkých sekúnd (napr. v zime) vybrať z nástenného držiaka alebo hrotu hadice.
Praktický držiak tryskyTrysky a nadstavce je možné zavesiť na nástennú konzolu pre pohodlné skladovanie.
Skladovanie hadiceKrátko potiahnite za koniec hadice a navíjač hadice hadicu úplne automaticky stiahne. Maximálne pohodlie bez uzlov, kľúk alebo zašpinenia rúk.
Výstup hadice na spodnej strane boxu
- Pre lepšiu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a dlhšiu životnosť.
Nástenný box na hadicu s aplikáciou 180°
- Box na hadicu je namontovaný na nástennom držiaku a dá sa otočiť o viac ako 180°. To umožňuje maximálnu voľnosť pohybu pri polievaní záhrady bez zalomenia hadice.
Robustný a odnímateľný nástenný držiak
- Použitie robustných materiálov s kovovým jadrom zaisťuje dlhotrvajúcu životnosť a stabilitu. Obzvlášť praktické: odnímateľný nástenný držiak znamená, že sa nezaseknete.
Integrovaná hadicová brzda
- Automatické natiahnutie hadice je kombinované s hadicovou brzdou, takže hadica sa automaticky navíja späť do hadicového boxu kontrolovaným a pomalým spôsobom.
Integrované vedenie hadice
- Bez zalomenia a zauzlovania: hadica je vtiahnutá rovnomerne a vedená.
Ergonomické držadlo
- Ergonomická rukoväť na prenášanie uľahčuje prepravu boxu na hadicu jednou rukou.
Okamžite pripravený na prevádzku
- Zavlažovacie príslušenstvo je súčasťou balenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka hadice (m)
|35
|Priemer hadice (mm)
|11
|Pripojovacia hadica (m)
|1,5 (1/2")
|Tlak prasknutia (bar)
|24
|Rozstup skrutiek pre montáž na stenu (mm)
|79
|Rozmery montážnej dosky (Š × V) (mm)
|93 x 100
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|13
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|810 x 220 x 595
Balenie obsahuje
- Hadicová spojka: 2 Kus(y)
- Hadicová spojka so systémom Aqua Stop: 1 Kus(y)
- Prípojka na vodovodný kohútik s redukciou, G3/4, G1/2: 1 Kus(y)
- Postrekovač: 1 Kus(y)
Výbava
- Súprava
- Automatické navíjanie hadice
- Vedenie hadice
- Držiak hubice
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Nástenný držiak vrátane skrutiek a hmoždiniek
- Pripojovacia hadica PrimoFlex: 1.5 m
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Stredné až veľké plochy