Štvorcový zavlažovač OS 3.220
Štvorcový zavlažovač OS 3.220 na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Plynulé nastavovanie dosahu. Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou. Max. zavlažovaná plocha: 220 m2.
Štvorcový zavlažovač OS 3.220 slúži na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Dosah zavlažovača sa dá podľa potreby bezstupňovo nastavovať - pri maximálnej zavlažovanej ploche 220 m2. Inovačný rozprašovací zavlažovač je vybaveným hnacím zariadením s dlhou životnosťou. V závislosti od požiadavky sú zavlažovače Kärcher vybavené hrotmi alebo klzákmi. Nové štvorcové zavlažovače Kärcher sa pritom vyznačujú celkovo jednoduchšou obsluhou. Majú integrovanú ochranu proti postriekaniu (Splash-Guard), ktorá umožňuje pohodlnú inštaláciu a nastavenie zariadenia bez toho, aby ste sa pri tom namočili. Samozrejme sú všetky zavlažovače Kärcher vybavené osvedčeným klik systémom a dajú sa jednoducho napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Plynulé nastavovanie dosahuNa cielené zavlažovanie
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväteNa jednoduché uloženie / zavesenie.
Obsahuje čistiacu ihluPre ľahké čistenie trysiek
Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou
- Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zavlažovaná plocha 2 bar
|45 - 120 m²
|Zavlažovaná plocha 4 bar
|80 - 220 m²
|Šírka rozstrekovania (2 bar) (m)
|9
|Šírka rozstrekovania (4 bar) (m)
|13
|Dĺžka rozstrekovania (2 bar) (m)
|5 - 14
|Dĺžka rozstrekovania (4 bar) (m)
|6 - 17
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 136 x 86
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Trávnik
- Stredné až veľké plochy
Príslušenstvo
Štvorcový zavlažovač OS 3.220 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher