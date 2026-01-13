Štvorcový zavlažovač OS 3.220

Štvorcový zavlažovač OS 3.220 na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Plynulé nastavovanie dosahu. Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou. Max. zavlažovaná plocha: 220 m2.

Štvorcový zavlažovač OS 3.220 slúži na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Dosah zavlažovača sa dá podľa potreby bezstupňovo nastavovať - pri maximálnej zavlažovanej ploche 220 m2. Inovačný rozprašovací zavlažovač je vybaveným hnacím zariadením s dlhou životnosťou. V závislosti od požiadavky sú zavlažovače Kärcher vybavené hrotmi alebo klzákmi. Nové štvorcové zavlažovače Kärcher sa pritom vyznačujú celkovo jednoduchšou obsluhou. Majú integrovanú ochranu proti postriekaniu (Splash-Guard), ktorá umožňuje pohodlnú inštaláciu a nastavenie zariadenia bez toho, aby ste sa pri tom namočili. Samozrejme sú všetky zavlažovače Kärcher vybavené osvedčeným klik systémom a dajú sa jednoducho napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Štvorcový zavlažovač OS 3.220: Plynulé nastavovanie dosahu
Plynulé nastavovanie dosahu
Na cielené zavlažovanie
Štvorcový zavlažovač OS 3.220: Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Štvorcový zavlažovač OS 3.220: Obsahuje čistiacu ihlu
Obsahuje čistiacu ihlu
Pre ľahké čistenie trysiek
Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou
  • Pre dlhú výdrž a dlhšiu životnosť prístroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Zavlažovaná plocha 2 bar 45 - 120 m²
Zavlažovaná plocha 4 bar 80 - 220 m²
Šírka rozstrekovania (2 bar) (m) 9
Šírka rozstrekovania (4 bar) (m) 13
Dĺžka rozstrekovania (2 bar) (m) 5 - 14
Dĺžka rozstrekovania (4 bar) (m) 6 - 17
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 450 x 136 x 86
Štvorcový zavlažovač OS 3.220
Štvorcový zavlažovač OS 3.220
Štvorcový zavlažovač OS 3.220
Štvorcový zavlažovač OS 3.220

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Trávnik
  • Stredné až veľké plochy
Príslušenstvo
Štvorcový zavlažovač OS 3.220 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher