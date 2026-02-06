Fleecové filtračné vrecká KFI 657 pre SE
Fleecové filtračné vrecká sú extrémne odolné proti roztrhnutiu, ideálne na vysávanie jemných aj hrubých nečistôt. Vhodné pre tepovače Kärcher Home & Garden.
Fleecové filtračné vrecká KFI 657 boli vyvinuté špeciálne pre Kärcher Home & Garden SE 5 a SE 6 Signature Line, ako aj pre tepovače SE 5.100 a SE 6.100. Vrecká sú extrémne odolné proti roztrhnutiu a zaisťujú pôsobivo vysoký sací výkon a filtráciu prachu. Sú určené na náročné použitie, napríklad na vysávanie hrubých a vlhkých nečistôt. Súčasťou balenia sú štyri vrecká.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre tepovače-extraktory Kärcher v rade SE 5 a SE 6 Signature Line a SE 5.100 a SE 6.100
Trojvrstvový fleecový materiálPre vysoký sací výkon a vysokú filtráciu prachu počas používania.
Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|4
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|425 x 530 x 12
Oblasti využitia
- Suché nečistoty