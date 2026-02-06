Fleecové filtračné vrecká KFI 657 pre SE

Fleecové filtračné vrecká sú extrémne odolné proti roztrhnutiu, ideálne na vysávanie jemných aj hrubých nečistôt. Vhodné pre tepovače Kärcher Home & Garden.

Fleecové filtračné vrecká KFI 657 boli vyvinuté špeciálne pre Kärcher Home & Garden SE 5 a SE 6 Signature Line, ako aj pre tepovače SE 5.100 a SE 6.100. Vrecká sú extrémne odolné proti roztrhnutiu a zaisťujú pôsobivo vysoký sací výkon a filtráciu prachu. Sú určené na náročné použitie, napríklad na vysávanie hrubých a vlhkých nečistôt. Súčasťou balenia sú štyri vrecká.

Vlastnosti a výhody
Fleecové filtračné vrecká KFI 657 pre SE: Vhodné pre tepovače-extraktory Kärcher v rade SE 5 a SE 6 Signature Line a SE 5.100 a SE 6.100
Vhodné pre tepovače-extraktory Kärcher v rade SE 5 a SE 6 Signature Line a SE 5.100 a SE 6.100
Fleecové filtračné vrecká KFI 657 pre SE: Trojvrstvový fleecový materiál
Trojvrstvový fleecový materiál
Pre vysoký sací výkon a vysokú filtráciu prachu počas používania.
Fleecové filtračné vrecká KFI 657 pre SE: Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 4
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 425 x 530 x 12
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty