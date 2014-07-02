Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 120 bar

Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).

30 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubí (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Pripájací závit M22 x 1,5
Dĺžka (m) 30
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,4
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 120 bar náhradný diel

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