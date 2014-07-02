Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 120 bar
Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).
30 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubí (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|140
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Dĺžka (m)
|30
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,4
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 120 bar náhradný diel
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