Nasávacia hadica
Nasávacia hadica na mobilné čistenie sa adaptuje na tlakový čistič a umožňuje využívať alternatívne zdroje vody, ako sú studne a kanistre na vodu. Dĺžka 2 metre.
Pomocou nasávacej hadice na mobilné čistenie môžete tlakový čistič napojiť aj na alternatívne zdroje vody, ako sú studne a kanistre na vodu. Na tento účel sa zo stroja zloží dole nádrž, pripájací kus hadice sa pripevní na pripájacie hrdlo a druhý koniec hadice sa s filtrom položí do vody. Keď sa následne aktivuje pištoľ, stroj začne nasávať vodu. Filter sa spoľahlivo postará o to, aby sa do stroja nedostala špinavá voda. Dá sa vybrať, pod tečúcou vodou opláchnuť a vyčistiť. Vďaka svojej dĺžke 2 metre ponúka nasávacia hadica veľký akčný rádius.
Vlastnosti a výhody
Prispôsobený stroju
- Nahradí nádrž na vodu.
Alternatívne vodné zdroje
- Bez obmedzenia objemu vody.
Integrovaný filter
- Zabraňuje tomu, aby sa do stroja dostali nečistoty zo špinavej vody
Veľký akčný rádius
- Dĺžka 2 m.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|198 x 144 x 48