Nástenný držiak RCX

Jednoduchá montáž RTK antény na vonkajšie steny. Sada obsahuje držiak, skrutky a hmoždinky.

Nástenný držiak poskytuje väčšiu flexibilitu pri nastavovaní RTK antény. Všetko, čo musíte urobiť, je vložiť hlavu antény do držiaka a potom ju pripevniť na stenu pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek. Tu je potrebné zachovať jasný 100° výhľad na oblohu. Môže byť namontovaný na steny bez presahu strechy, na balkóny, na záhradné prístrešky atď.

Vlastnosti a výhody
Bezpečná konzola
  • Anténu RTK je možné pevne a bezpečne namontovať na vonkajšie steny pomocou konzoly a štyroch dodaných skrutiek a hmoždiniek.
Flexibilná montáž
  • Nástenný držiak otvára veľa možností montáže na steny, balkóny, záhradné prístrešky atď.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 205 x 175 x 95