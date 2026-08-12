Nástenný držiak RCX
Jednoduchá montáž RTK antény na vonkajšie steny. Sada obsahuje držiak, skrutky a hmoždinky.
Nástenný držiak poskytuje väčšiu flexibilitu pri nastavovaní RTK antény. Všetko, čo musíte urobiť, je vložiť hlavu antény do držiaka a potom ju pripevniť na stenu pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek. Tu je potrebné zachovať jasný 100° výhľad na oblohu. Môže byť namontovaný na steny bez presahu strechy, na balkóny, na záhradné prístrešky atď.
Vlastnosti a výhody
Bezpečná konzola
- Anténu RTK je možné pevne a bezpečne namontovať na vonkajšie steny pomocou konzoly a štyroch dodaných skrutiek a hmoždiniek.
Flexibilná montáž
- Nástenný držiak otvára veľa možností montáže na steny, balkóny, záhradné prístrešky atď.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|205 x 175 x 95