Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced

Krátka, praktická penovacia tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1-litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Ideálny na čistenie áut vďaka svojmu kompaktnému dizajnu.

Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného prepínača priamo na nadstavci, prestaviteľný uhol striekania. Použitie bez servocontrol.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť trysky ( ) 42
Max. tlak (bar) 300
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced náhradný diel

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