Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced
Krátka, praktická penovacia tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1-litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Ideálny na čistenie áut vďaka svojmu kompaktnému dizajnu.
Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut. Otočná prípojka M 22 x 1,5, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného prepínača priamo na nadstavci, prestaviteľný uhol striekania. Použitie bez servocontrol.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť trysky ( )
|42
|Max. tlak (bar)
|300
|Teplota (°C)
|max. 60
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced náhradný diel
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