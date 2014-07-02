Plochý skladaný filter pre SE 5100/6100

Plochý skladaný filter umožňuje mokro-suché vysávanie bez výmeny filtra. Ponúka veľkú filtračnú plochu na najmenšom priestore a nezasahuje do nádoby vysávača. Filter sa navyše vyznačuje vysokým stupňom zadržiavania prachu a vďaka flexibilnej konštrukcii sa jednoducho čistí.

Vlastnosti a výhody
Filtračný materiál
  • Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra
  • Vysoký stupeň zachytávania prachu
Jednoduchá inštalácia
  • Jednoduché čistenie
Rýchla výmena
  • Veľká filtračná plocha
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Hnedá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 205 x 75 x 73