Plochý skladaný filter pre SE 5100/6100
Plochý skladaný filter umožňuje mokro-suché vysávanie bez výmeny filtra. Ponúka veľkú filtračnú plochu na najmenšom priestore a nezasahuje do nádoby vysávača.
Plochý skladaný filter umožňuje mokro-suché vysávanie bez výmeny filtra. Ponúka veľkú filtračnú plochu na najmenšom priestore a nezasahuje do nádoby vysávača. Filter sa navyše vyznačuje vysokým stupňom zadržiavania prachu a vďaka flexibilnej konštrukcii sa jednoducho čistí.
Vlastnosti a výhody
Filtračný materiál
- Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra
- Vysoký stupeň zachytávania prachu
Jednoduchá inštalácia
- Jednoduché čistenie
Rýchla výmena
- Veľká filtračná plocha
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Hnedá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|205 x 75 x 73