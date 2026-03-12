Pracovný nadstavec MJ 145 Multi Jet 3 in 1 Multijet Smart Control

Všetko v jednom - pracovný nadstavec 3-v-1 Multi Jet pre vysokotlakové čističe K 5 Premium Smart Control s vysokotlakovou pištoľou G 180 Q Smart Control Plus.

Multitalent pre všetky použitia: pracovný nadstavec Kärcher Multi Jet 3-v-1 ponúka plynule nastaviteľný vysokotlakový lúč, rotačnú trysku a nízky tlak pre použitie čistiaceho prostriedku. To všetko v jednom nadstavci. Tlak nastavíte pohodlne tlačidlami na vysokotlakovej pištoli G 180 Q Smart Control. Vhodný je pre vysokotlakové čističe K 5 Premium Smart Control s vysokotlakovou pištoľou G 180 Q Smart Control Plus.

Vlastnosti a výhody
Plná kontrola v oboch rukách.
  • Plynulá regulácia tlaku pomocou inteligentnej striekacej pištole.
Bez náročnej výmeny pracovného nadstavca
  • Výber vhodného prúdu jednoduchým otočením pracovneho nadstavca.
Tri druhy prúdu v jednom pracovnom nadstavci
  • Znížený tlak pre nanášanie čistiaceho prostriedku, rotačná tryska a plynulo nastaviteľnýplochý prúd.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 445 x 63 x 63

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Ploty