Pracovný nadstavec MJ 145 Multi Jet 3 in 1 Multijet Smart Control
Všetko v jednom - pracovný nadstavec 3-v-1 Multi Jet pre vysokotlakové čističe K 5 Premium Smart Control s vysokotlakovou pištoľou G 180 Q Smart Control Plus.
Multitalent pre všetky použitia: pracovný nadstavec Kärcher Multi Jet 3-v-1 ponúka plynule nastaviteľný vysokotlakový lúč, rotačnú trysku a nízky tlak pre použitie čistiaceho prostriedku. To všetko v jednom nadstavci. Tlak nastavíte pohodlne tlačidlami na vysokotlakovej pištoli G 180 Q Smart Control. Vhodný je pre vysokotlakové čističe K 5 Premium Smart Control s vysokotlakovou pištoľou G 180 Q Smart Control Plus.
Vlastnosti a výhody
Plná kontrola v oboch rukách.
- Plynulá regulácia tlaku pomocou inteligentnej striekacej pištole.
Bez náročnej výmeny pracovného nadstavca
- Výber vhodného prúdu jednoduchým otočením pracovneho nadstavca.
Tri druhy prúdu v jednom pracovnom nadstavci
- Znížený tlak pre nanášanie čistiaceho prostriedku, rotačná tryska a plynulo nastaviteľnýplochý prúd.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|445 x 63 x 63
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Autá
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Ploty