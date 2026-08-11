Predlžovacia súprava
S teleskopickou predlžovacou sadou pre čistič na okná a vibračnou akumulátorovou stierkou môžete čistiť aj vysoké okná. Možnosť predĺženia od 0,6 do 1,5 metra.
Vysoké okná, svetlíky a iné ťažko dosiahnuteľné hladké povrchy teraz vyčistíte pohodlne a bez náročného lezenia po rebríkoch: Teleskopická predlžovacia súprava pre náš čistič okien s odsávaním a vibrujúcu aku stierku vám to umožní. Súprava obsahuje 2 teleskopické tyče, úchyt pre čistič okien s odsávaním s flexibilným kĺbom ako aj rozprašovač s utierkou z mikrovlákna. Súprava ponúka až 2 metre dosahu navyše, takže aj menšie osoby zvládnu čistenie až do výšky 4 metrov. Vhodná pre všetky rady WV (WV Classic, WV 2, WV 5, WV 6 či KV 4).
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá dosiahnuteľnosť vyššie položených okien
Teleskopická rúčka
Kompatibilita so všetkými čističmi okien s odsávaním WV a vibrujúcou aku stierkou KV.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|150 x 250 x 1170
Video
Kompatibilné stroje
- Čistič okien WV 2 Premium Čierna edícia
- Čistič okien WV 2 Universal Care
- Čistič okien WV 2 Universal Precision
- Čistič okien WV 2 Universal Precision+ Black
- Čistič okien WV 3 Comfort Care
- Čistič okien WV 4-4 Plus
- Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition
- Čistič okien WV 5 Plus N
- Čistič okien WV 5 Plus N Battery
- Čistič okien WV 5 Ultra Care
Oblasti využitia
- Veľké, ťažko dosiahnuteľné sklenené plochy
- Zimné záhrady
Predlžovacia súprava náhradný diel
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