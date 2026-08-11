Predlžovacia súprava

S teleskopickou predlžovacou sadou pre čistič na okná a vibračnou akumulátorovou stierkou môžete čistiť aj vysoké okná. Možnosť predĺženia od 0,6 do 1,5 metra.

Vysoké okná, svetlíky a iné ťažko dosiahnuteľné hladké povrchy teraz vyčistíte pohodlne a bez náročného lezenia po rebríkoch: Teleskopická predlžovacia súprava pre náš čistič okien s odsávaním a vibrujúcu aku stierku vám to umožní. Súprava obsahuje 2 teleskopické tyče, úchyt pre čistič okien s odsávaním s flexibilným kĺbom ako aj rozprašovač s utierkou z mikrovlákna. Súprava ponúka až 2 metre dosahu navyše, takže aj menšie osoby zvládnu čistenie až do výšky 4 metrov. Vhodná pre všetky rady WV (WV Classic, WV 2, WV 5, WV 6 či KV 4).

Vlastnosti a výhody
Jednoduchá dosiahnuteľnosť vyššie položených okien
Teleskopická rúčka
Kompatibilita so všetkými čističmi okien s odsávaním WV a vibrujúcou aku stierkou KV.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 150 x 250 x 1170

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Veľké, ťažko dosiahnuteľné sklenené plochy
  • Zimné záhrady
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