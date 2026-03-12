Rotačná tryska DB 180 pre K 7

Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrastené machom a vystavené vplyvom poveternostných podmienok.

Ůčinne proti nepoddajným nečistotám: Rotačná tryska DB 180 pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 7. Vďaka rotujúcemu bodovému prúdu a veľkému plošnému výkonu je možné bez problémov odstrániť i tie najodolnejšie nečistoty. Bez väčšej námahy tak vyčistíte povrchy obrastené machom či pravidelne vystavené poveternostným vplyvom.

Vlastnosti a výhody
Rotujúci prúd vody
  • Efektívne odstraňuje aj zažraté nečistoty z chúlostivých plôch
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Cielené čistenie nepoddajných nečistôt.
O 100 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
  • Pre efektívne a rýchle čistenie.
Pripojenie - bajonet
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 450 x 41 x 41

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti využitia
  • Autá
  • Priľnuté nečistoty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Mach