Rotačná tryska DB 180 pre K 7
Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe triedy K 7. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrastené machom a vystavené vplyvom poveternostných podmienok.
Ůčinne proti nepoddajným nečistotám: Rotačná tryska DB 180 pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 7. Vďaka rotujúcemu bodovému prúdu a veľkému plošnému výkonu je možné bez problémov odstrániť i tie najodolnejšie nečistoty. Bez väčšej námahy tak vyčistíte povrchy obrastené machom či pravidelne vystavené poveternostným vplyvom.
Vlastnosti a výhody
Rotujúci prúd vody
- Efektívne odstraňuje aj zažraté nečistoty z chúlostivých plôch
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
- Cielené čistenie nepoddajných nečistôt.
O 100 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní so štandardným plochou tryskou Kärcher.
- Pre efektívne a rýchle čistenie.
Pripojenie - bajonet
- Obzvlášť jednoduchá obsluha
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 41 x 41
Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Autá
- Priľnuté nečistoty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Mach