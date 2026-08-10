Rotačná tryska, veľká, 120
Maximálny výkon pri odstraňovaní povrchový nánosov vďaka rotujúcemu bodovému prúdu.
Rotačná tryska na nečistoty s rotujúcim prúdom ponúka 10 -krát lepší čistiaci výkon. Keramická tryska a ložiskový krúžok pre dlhú životnosť. Ďalšie údaje: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 ° C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|120
|Veľkosť
|veľká
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
Rotačná tryska, veľká, 120 náhradný diel
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