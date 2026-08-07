Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre benzínové stroje HD, 30 m

Nadstavbová súprava hadicový bubon, montáž na stroj, vrátane pripájacej hadice na vysokotlakový výstup stroja. Pod tlakom otočná s prípojkou EASY!Lock.

Nadstavbová súprava hadicový bubon, montáž na stroj, vrátane pripájacej hadice na vysokotlakový výstup stroja. Pod tlakom otočná s prípojkou EASY!Lock.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 30
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 9,4

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon
  • Spojovacia hadica