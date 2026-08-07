Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre benzínové stroje HD, 30 m
Nadstavbová súprava hadicový bubon, montáž na stroj, vrátane pripájacej hadice na vysokotlakový výstup stroja. Pod tlakom otočná s prípojkou EASY!Lock.
Nadstavbová súprava hadicový bubon, montáž na stroj, vrátane pripájacej hadice na vysokotlakový výstup stroja. Pod tlakom otočná s prípojkou EASY!Lock.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|30
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,4
Balenie obsahuje
- Hadicový bubon
- Spojovacia hadica