Súprava na čistenie podláh pre SC 1 Multi
Čistota bez kontaktu s nečistotami: So súpravou na čistenie podláh EasyFix Large pre SC 1 Multi môžete ručný parný čistič bleskovo premeniť na mop.
Od ručného parného čističa po mop za pár sekúnd: praktická súprava na čistenie podláh EasyFix Large pre SC 1 Multi to umožňuje. Jednoducho pripevnite univerzálnu podlahovú utierku Large na podlahovú hubicu EasyFix Large pomocou suchého zipsu a pripojte hubicu k dvom predlžovacím trubiciam (každá 0,5 m) na SC 1 Multi – a môžete ihneď začať dôkladne čistiť tvrdú podlahu. Univerzálna podlahová tkanina so špeciálnou štruktúrou slučky zaisťuje obzvlášť dobré zachytávanie nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienicky čisté výsledky čistenia rohov a hrán. Súprava na čistenie podláh EasyFix Large je súčasťou štandardnej dodávky pre SC 1 Multi & Up.
Vlastnosti a výhody
Jednoduché pripevnenie súpravy podlahových hubíc EasyFix Large k SC 1 Multi
- Podlahová hubica EasyFix sa dá rýchlo a bez námahy pripevniť k trubici.
Prvotriedne mikrovlákno
- Špeciálna štruktúra slučky v utierke zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia všetkých utesnených tvrdých povrchov.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
- Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Inovatívna technológia lamiel
- Rovnomerné rozvádzanie pary po čistenej ploche a na utierke z mikrovlákna vďaka lamelám.
Flexibilný kĺb hubice
- Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
- Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky