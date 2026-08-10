Súprava s podlahovou hubicou EasyFix
S komfortným suchým zipsom a vhodnou utierkou na podlahu z mikrovlákna: Súprava s podlahovou hubicou EasyFix pre parné čističe umožňuje výmenu utierky bez kontaktu so špinou.
Podlahová hubica EasyFix pre parné čističe sa pomocou vhodnej utierky na podlahu z mikrovlákna postará o excelentné výsledky čistenia tvrdých podláh – dokonca aj v kútoch a na okrajoch. Pomocou šikovného suchého zipsu sa dá utierka na podlahu z mikrovlákna jednoducho a rýchlo upevniť na podlahovú hubicu: Stačí utierku pritlačiť na podlahovú hubicu EasyFix a hotovo. Po čistení je možné utierku na podlahu z mikrovlákna bez kontaktu so špinou zložiť z podlahovej hubice EasyFix: stačí jednoducho stúpiť na pútko utierky a podlahovú hubicu potiahnuť nahor.
Vlastnosti a výhody
Pohodlný systém so suchým zipsom
- Jednoduché upevnenie utierky na podlahu pritlačením na podlahovú hubicu EasyFix.
- Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
- Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Inovatívna technológia lamiel
- Rovnomerné rozvádzanie pary po čistenej ploche a na utierke z mikrovlákna vďaka lamelám.
Flexibilný kĺb hubice
- Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
- Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Kvalitné mikrovlákno
- Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
- Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|314 x 177 x 97
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1.020
- SC 1.030 B
- SC 2
- SC 2.500 C
- SC 2.600 CB
- SC 3
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 3 Premium
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 + prílušenstvo GRÁTIS
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 4 Premium
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 5.800 C
- SI 4 + Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Obkladačky