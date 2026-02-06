Výmenný nadstavec Home&Garden pre WB 120 a WB 100

Na dôkladné čistenie nechúlostivých povrchov okolo domu: výmenný nadstavec Home & Garden pre rotujúcu umývaciu kefu.

Čierne štetiny výmenného nadstavca na umývaciu kefu Home & Garden sú odolnejšie ako priehľadné štetiny univerzálneho výmenného nadstavca – čím uľahčujú odstraňovanie nepoddajného znečistenia. Ideálne sa hodí na čistenie nechúlostivých povrchov, ako je kameň, kov alebo plast , pomocou rotujúcej umývacej kefy. Nadstavec je kompatibilný s rotujúcou umývacou kefou WB 120 a jej predchodkyňou WB 100.

Vlastnosti a výhody
Čierne odolné štetiny
  • Jednoduché čistenie nepoddajných nečistôt.
Na plochy okolo domu
  • Ideálne sa hodí na čistenie nechúlostivých plôch, ako je kameň, kov alebo plast.
Príslušenstvo na objednávku
  • Rôznorodejšie použitie pre rotujúcu umývaciu kefu.
Kompatibilita
  • Použiteľný s rotujúcou umývacou kefou WB 120 a jej predchodkyňou WB 100.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 153 x 153 x 58

Video

Oblasti využitia
  • Garážové brány
  • Prístrešky (napr. prístrešky pre autá)
  • Žalúzie/rolety