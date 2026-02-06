Výmenný nadstavec Home&Garden pre WB 120 a WB 100
Na dôkladné čistenie nechúlostivých povrchov okolo domu: výmenný nadstavec Home & Garden pre rotujúcu umývaciu kefu.
Čierne štetiny výmenného nadstavca na umývaciu kefu Home & Garden sú odolnejšie ako priehľadné štetiny univerzálneho výmenného nadstavca – čím uľahčujú odstraňovanie nepoddajného znečistenia. Ideálne sa hodí na čistenie nechúlostivých povrchov, ako je kameň, kov alebo plast , pomocou rotujúcej umývacej kefy. Nadstavec je kompatibilný s rotujúcou umývacou kefou WB 120 a jej predchodkyňou WB 100.
Vlastnosti a výhody
Čierne odolné štetiny
- Jednoduché čistenie nepoddajných nečistôt.
Na plochy okolo domu
- Ideálne sa hodí na čistenie nechúlostivých plôch, ako je kameň, kov alebo plast.
Príslušenstvo na objednávku
- Rôznorodejšie použitie pre rotujúcu umývaciu kefu.
Kompatibilita
- Použiteľný s rotujúcou umývacou kefou WB 120 a jej predchodkyňou WB 100.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|153 x 153 x 58
Video
Oblasti využitia
- Garážové brány
- Prístrešky (napr. prístrešky pre autá)
- Žalúzie/rolety