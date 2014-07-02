Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom sa odporúča na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Umývacia kefa presvedčí na celej ploche a prezentuje sa silnými vlastnosťami: rotujúce štetiny šetrné k povrchu, o 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rúčke pre pohodlné čistenie ťažko prístupných miest, plynulo regulovateľné otáčky a dávkovanie čistiaceho prostriedku, ľahko vymeniteľné štetiny, ochranný pruh po obvode na ochranu pred škrabancami ako aj matica na pevné uchytenie vo vysokotlakovej pištoli. Jednoducho povedané: Ideálne riešenie na hladké plochy. Rotujúca kefa je vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosti triedy K2 - K7.
Vlastnosti a výhody
Nanášanie čistiaceho prostriedku
- Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Efektívne využitie čistiaceho prostriedku
Rotujúca kefová hlava
- Šetrné, jemné a efektívne čistenie
Plynulo prestaviteľný kĺb o 180°
- Pohodlné čistenie ťažko prístupných miest
Ochranný pruh po celom obvode
- Chráni povrch pred poškriabaním
Mäkká kruhová kefka
- Šetrné a intenzívne čistenie chúlostivých dielov bez poškodenia
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|270 x 155 x 160
Video
Kompatibilné stroje
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Car & Home
- K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T150
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 5.600 T 250
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K 7 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
Oblasti využitia
- Autá
- Zimné záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Garážové brány
- Žalúzie/rolety
- Maskovacie prvky
- Parapety
- Balkónové obloženia