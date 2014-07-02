Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom sa odporúča na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Umývacia kefa presvedčí na celej ploche a prezentuje sa silnými vlastnosťami: rotujúce štetiny šetrné k povrchu, o 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rúčke pre pohodlné čistenie ťažko prístupných miest, plynulo regulovateľné otáčky a dávkovanie čistiaceho prostriedku, ľahko vymeniteľné štetiny, ochranný pruh po obvode na ochranu pred škrabancami ako aj matica na pevné uchytenie vo vysokotlakovej pištoli. Jednoducho povedané: Ideálne riešenie na hladké plochy. Rotujúca kefa je vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosti triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Nanášanie čistiaceho prostriedku
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Efektívne využitie čistiaceho prostriedku
Rotujúca kefová hlava
  • Šetrné, jemné a efektívne čistenie
Plynulo prestaviteľný kĺb o 180°
  • Pohodlné čistenie ťažko prístupných miest
Ochranný pruh po celom obvode
  • Chráni povrch pred poškriabaním
Mäkká kruhová kefka
  • Šetrné a intenzívne čistenie chúlostivých dielov bez poškodenia
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 270 x 155 x 160

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Zimné záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Garážové brány
  • Žalúzie/rolety
  • Maskovacie prvky
  • Parapety
  • Balkónové obloženia
