Rotujúca umývacia kefa WB 120 Car & Bike

Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývacia kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C.

Inovatívny vymeniteľný nástavec Car & Bike je možné vymeniť ľahko, rýchlo a bez znečistenia pomocou uvoľňovacej páky a zaisťuje špeciálny čistiaci zážitok s priehľadným krytom. Vďaka praktickému zapínaniu na suchý zips je možné textilnú časť dvojdielneho príslušenstva prať po vyčistení pri 60 ° C. Vysokotlaková čistiaca kefa s mäkkými mikrovláknami je ideálna na šetrné čistenie vozidiel a motocyklov. Ak je to potrebné, možno pomocou vysokotlakového čističa aplikovať čistiaci prostriedok. Vďaka novej prevodovke má WB 120 väčší výkon ako jej predchodca - pre efektívne a dôkladné čistenie. Rotujúcu umývaciu kefu je možné pripojiť ku všetkým vysokotlakovým čističom Kärcher triedy K 2 až K 7. Dva samostatne predávané vymeniteľné nadstavce, Universal a Home & Garden, sú navrhnuté pre všetky hladké povrchy alebo špeciálne pre necitlivé povrchy a sú kompatibilné s WB 120 aj s predchodcom WB 100.

Vlastnosti a výhody
Rotujúca kefová hlava
  • Šetrné, jemné a efektívne čistenie
Výmena nadstavca pomocou uvoľňovacej páčky
  • Rýchla a jednoduchá výmena nadstavca bez kontaktu so špinou.
Inovačný nadstavec z mikrovlákna so suchým zipsom
  • Prvý vymeniteľný a prateľný textilný nadstavec pre rotujúcu vysokotlakovú kefu.
Obzvlášť šetrné čistenie
  • Ideálny na čistenie chúlostivých povrchov, ako je napríklad lak.
Dá sa zložiť dole a prať
  • Pranie v práčke pri max. 60 °C.
Nanášanie čistiaceho prostriedku pomocou vysokotlakového čističa
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Priehľadný kryt
  • Zážitok z čistenia vďaka priehľadnému krytu.
Kompatibilný s adaptérom pre záhradnú hadicu
  • Rýchle pripojenie všetkých kief Kärcher na záhradnú hadicu bez použitia vysokotlakového čističa.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 75 % Polyester, 25 % Polyamid
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 296 x 142 x 140

Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
Rotujúca umývacia kefa WB 120 Car & Bike náhradný diel

