Rotujúca umývacia kefa WB 120

Rotujúca umývacia kefa s výmenným nadstavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nadstavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.

Rotujúca umývacia kefa vrátane univerzálneho výmenného nadstavca má uvoľňovaciu páčku pre jednoduchú a rýchlu výmenu nadstavcov bez kontaktu so špinou a okrem toho presviedča priehľadným krytom pre špeciálny výsledok čistenia. Kefa pre vysokotlakový čistič sa hodí na dôkladné čistenie rôznych povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. V prípade potreby je možné čistiace prostriedky Kärcher naniesť pomocou vysokotlakového čističa. Vďaka novej prevodovke má WB 120 väčšiu silu ako jej predchodca – pre efektívne a dôkladné čistenie. Rotujúca umývacia kefa sa hodí na použitie so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher tried K 2 až K 7. Oba samostatne predávané výmenné nadstavce Car & Bike a Home & Garden sú špeciálne prispôsobené na čistenie chúlostivých alebo nechúlostivých povrchov a sú kompatibilné tak s WB 120 ako aj jej predchodcom WB 100.

Vlastnosti a výhody
Rotujúca kefová hlava
  • Šetrné, jemné a efektívne čistenie
Výmena nadstavca pomocou uvoľňovacej páčky
  • Rýchla a jednoduchá výmena nadstavca bez kontaktu so špinou.
Nanášanie čistiaceho prostriedku pomocou vysokotlakového čističa
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Priehľadný kryt
  • Zážitok z čistenia vďaka priehľadnému krytu.
Kompatibilný s adaptérom pre záhradnú hadicu
  • Rýchle pripojenie všetkých kief Kärcher na záhradnú hadicu bez použitia vysokotlakového čističa.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 309 x 153 x 135

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Zimné záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Garážové brány
  • Žalúzie/rolety
  • Maskovacie prvky
  • Parapety
  • Balkónové obloženia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo