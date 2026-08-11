Bavlnený mop, suchý zips, Classic, 40 cm

Bavlnený mop so zapínaním na suchý zips na mokré čistenie olejovaných alebo voskovaných korkových, drevených a parketových podláh. Ideálny na použitie podľa metódy predbežnej úpravy.

Slučky tejto utierky so suchým zipsom majú vysoký podiel bavlny a sú ideálne na priame mokré čistenie a údržbu olejovaných alebo voskovaných korkových, drevených a parketových podláh. Dôležitý detail: Nízka hmotnosť utierky znižuje následné náklady na čistenie, pretože do jednej várky práčky sa zmestí viac mopov. Pre optimálne výsledky čistenia a aby ste predišli poškodeniu podlahy nadmernou vlhkosťou, nalejte na mop 150 percent čistiaceho prostriedku z vlastnej hmotnosti podľa metódy predbežnej úpravy. Druhý krok pre suché utieranie plochy vo všeobecnosti nie je potrebný.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Konštrukcia podlahy Hladký a ľahko štruktúrovaný
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Suchý zips
Materiál 70% bavlna / 30% PET
Textilný materiál Zmes bavlny
Typ výroby PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
Textilná štruktúra Hromada slučky
Teplota prania (°C) max. 60
Odporúčanie prania (°C) 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 250
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 400 / 105
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Bavlnený mop, suchý zips, Classic, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Čistiace prostriedky