Bavlnený mop, suchý zips, Classic, 40 cm
Bavlnený mop so zapínaním na suchý zips na mokré čistenie olejovaných alebo voskovaných korkových, drevených a parketových podláh. Ideálny na použitie podľa metódy predbežnej úpravy.
Slučky tejto utierky so suchým zipsom majú vysoký podiel bavlny a sú ideálne na priame mokré čistenie a údržbu olejovaných alebo voskovaných korkových, drevených a parketových podláh. Dôležitý detail: Nízka hmotnosť utierky znižuje následné náklady na čistenie, pretože do jednej várky práčky sa zmestí viac mopov. Pre optimálne výsledky čistenia a aby ste predišli poškodeniu podlahy nadmernou vlhkosťou, nalejte na mop 150 percent čistiaceho prostriedku z vlastnej hmotnosti podľa metódy predbežnej úpravy. Druhý krok pre suché utieranie plochy vo všeobecnosti nie je potrebný.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladký a ľahko štruktúrovaný
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Suchý zips
|Materiál
|70% bavlna / 30% PET
|Textilný materiál
|Zmes bavlny
|Typ výroby
|PET-tkaná nosná látka s našitými slučkami
|Textilná štruktúra
|Hromada slučky
|Teplota prania (°C)
|max. 60
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 250
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 / 105
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie