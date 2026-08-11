Mikrovlákový mop Twisted suchý zips, Premium, 40 cm

Mop z mikrovlákna so zapínaním na suchý zips na jednostupňové utieranie hladkých a ľahko štruktúrovaných tvrdých podláh. Vhodný na striekanie a predbežné použitie.

Mop z mikrovlákna so suchým zipsom bol špeciálne vyvinutý na čistenie v hygienicky citlivých priestoroch, ako sú napríklad zariadenia starostlivosti. Je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a má praktický suchý zips pre jednoduché pripevnenie k držiaku mopu a jeho odstránenie z neho. Vďaka svojej krátkej štruktúre vlákien je mop ideálny na čistenie hladkých a ľahko štruktúrovaných tvrdých podláh. Jemné mikrovlákna mopu so suchým zipsom ponúkajú nielen vyvážené a ľahké kĺzanie, ale aj vynikajúcu absorpciu vlhkosti, a tým aj nečistôt a prachu. Širšie okraje po stranách mopu s krátkym vláknom spoľahlivo odstraňujú uvoľnené nečistoty z rohov a zákutí.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Konštrukcia podlahy Hladký a ľahko štruktúrovaný
Úroveň nečistôt Nízka až stredná
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Suchý zips
Materiál 85% PET / 15% PA
Textilný materiál Mikrovlákno
Typ výroby Hromada pleteniny (čistiaca vrstva)
Textilná štruktúra Hromada slučky
Teplota prania (°C) max. 90
Odporúčanie prania (°C) 60
Teplota sušičky (°C) max. 60
Umývacie cykly¹⁾ Približne 250
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Rozmery (d x š) (mm) 420 / 120
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 420 x 120 x 15

¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.

Mikrovlákový mop Twisted suchý zips, Premium, 40 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Čistiace prostriedky