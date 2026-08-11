Mikrovlákový mop Twisted suchý zips, Premium, 40 cm
Mop z mikrovlákna so zapínaním na suchý zips na jednostupňové utieranie hladkých a ľahko štruktúrovaných tvrdých podláh. Vhodný na striekanie a predbežné použitie.
Mop z mikrovlákna so suchým zipsom bol špeciálne vyvinutý na čistenie v hygienicky citlivých priestoroch, ako sú napríklad zariadenia starostlivosti. Je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a má praktický suchý zips pre jednoduché pripevnenie k držiaku mopu a jeho odstránenie z neho. Vďaka svojej krátkej štruktúre vlákien je mop ideálny na čistenie hladkých a ľahko štruktúrovaných tvrdých podláh. Jemné mikrovlákna mopu so suchým zipsom ponúkajú nielen vyvážené a ľahké kĺzanie, ale aj vynikajúcu absorpciu vlhkosti, a tým aj nečistôt a prachu. Širšie okraje po stranách mopu s krátkym vláknom spoľahlivo odstraňujú uvoľnené nečistoty z rohov a zákutí.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Konštrukcia podlahy
|Hladký a ľahko štruktúrovaný
|Úroveň nečistôt
|Nízka až stredná
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Suchý zips
|Materiál
|85% PET / 15% PA
|Textilný materiál
|Mikrovlákno
|Typ výroby
|Hromada pleteniny (čistiaca vrstva)
|Textilná štruktúra
|Hromada slučky
|Teplota prania (°C)
|max. 90
|Odporúčanie prania (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|max. 60
|Umývacie cykly¹⁾
|Približne 250
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š) (mm)
|420 / 120
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ Dodržiavanie alebo používanie odporúčaných teplôt a čistiacich prostriedkov. Okrem toho môže použitie sušičky, najmä pri vyšších teplotách, výrazne skrátiť životnosť.
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie