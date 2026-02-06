HK 4 шланг высокого давления, набор
Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для минимоек классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.
Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для аппаратов классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.
Особенности и преимущества
Адаптер
- Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
Шланг высокого давления
- С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет высокого давления
- Для эргономичной работы
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 40
|Макс. давление (бар)
|120
|Длина (м)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,061
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 190 x 188
Принадлежности
Запчасти для HK 4 шланг высокого давления, набор
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.