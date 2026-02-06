HK 4 шланг високого тиску, набір
Комплект з шлангом високого тиску 4 метри для мінімийок класів К2, починаючи з 1992 р випуску (крім апаратів з барабаном для шланга). У комплекті з пістолетом і адаптером для К2.
Особливості та переваги
Адаптер
- Просте від'єднання шланга високого тиску від пістолета і пристрою.
Шланг високого тиску
- З адаптерами для швидкого підключення
Пістолет
- Для ергономічної роботи
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 40
|Макс. тиск (бар)
|120
|Довжина (м)
|4
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,061
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 190 x 188
Аксесуари
Запчастини для HK 4 шланг високого тиску, набір
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.