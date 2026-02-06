HK 4 шланг високого тиску, набір

Комплект з шлангом високого тиску 4 метри для мінімийок класів К2, починаючи з 1992 р випуску (крім апаратів з барабаном для шланга). У комплекті з пістолетом і адаптером для К2.

Особливості та переваги
Адаптер
  • Просте від'єднання шланга високого тиску від пістолета і пристрою.
Шланг високого тиску
  • З адаптерами для швидкого підключення
Пістолет
  • Для ергономічної роботи
Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 40
Макс. тиск (бар) 120
Довжина (м) 4
Колір чорний
Вага (кг) 0,8
Вага (з упаковкою) (кг) 1,061
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 551 x 190 x 188
Запчастини для HK 4 шланг високого тиску, набір

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
