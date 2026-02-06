Специальный комплект принадлежностей для уборки в автомобиле, совместимый с пылесосами VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет оптимально решать эту задачу. Широкая насадка для мягкой мебели обеспечивает быструю и эффективную очистку обивки сидений и других текстильных поверхностей. Эластичный удлинительный шланг облегчает очистку труднодоступных участков, а длинная и гибкая щелевая насадка – узких щелей и промежутков.