Спеціальний комплект приладдя для прибирання в автомобілі, сумісний з пилососами VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax, дозволяє оптимально вирішувати це завдання. Широка насадка для м'яких меблів забезпечує швидке та ефективне очищення оббивки сидінь та інших текстильних поверхонь. Еластичний подовжувальний шланг полегшує очищення важкодоступних ділянок, а довга та гнучка щілинна насадка – вузьких щілин та проміжків.