Комплект для прибирання в автомобілі
Комплект приладдя для прибирання в автомобілі, що підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax, дозволяє швидко навести чистоту в його салоні та багажнику.
Спеціальний комплект приладдя для прибирання в автомобілі, сумісний з пилососами VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax, дозволяє оптимально вирішувати це завдання. Широка насадка для м'яких меблів забезпечує швидке та ефективне очищення оббивки сидінь та інших текстильних поверхонь. Еластичний подовжувальний шланг полегшує очищення важкодоступних ділянок, а довга та гнучка щілинна насадка – вузьких щілин та проміжків.
Особливості та переваги
Широка насадка для м'яких меблів
- Швидко та ефективно очищає великі поверхні.
Гнучка щілинна насадка
- Гнучка щілина насадка дозволяє очищати вузькі проміжки.
Еластичний подовжувальний шланг
- Подовжувальний шланг полегшує очищення важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,749
Сумісна техніка
Області застосування
- Салон автомобіля
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Автомобільні сидіння