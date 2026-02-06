Комплект для прибирання в автомобілі

Комплект приладдя для прибирання в автомобілі, що підходить до пилососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax, дозволяє швидко навести чистоту в його салоні та багажнику.

Спеціальний комплект приладдя для прибирання в автомобілі, сумісний з пилососами VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily та VC 7 Cordless yourMax, дозволяє оптимально вирішувати це завдання. Широка насадка для м'яких меблів забезпечує швидке та ефективне очищення оббивки сидінь та інших текстильних поверхонь. Еластичний подовжувальний шланг полегшує очищення важкодоступних ділянок, а довга та гнучка щілинна насадка – вузьких щілин та проміжків.

Особливості та переваги
Широка насадка для м'яких меблів
  • Швидко та ефективно очищає великі поверхні.
Гнучка щілинна насадка
  • Гнучка щілина насадка дозволяє очищати вузькі проміжки.
Еластичний подовжувальний шланг
  • Подовжувальний шланг полегшує очищення важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (з упаковкою) (кг) 0,749
Області застосування
  • Салон автомобіля
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Автомобільні сидіння
