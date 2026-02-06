Комплект со шлангом высокого давления 12 м

Комплект с шлангом высокого давления 12 м, пистолетом и адаптером Quick Connect для аппаратов серии К 2 - К 7. Подходит ко всем аппаратам высокого давления Karcher, выпускаемым с 1992 по 2017 гг (кроме аппаратов с барабаном для шланга).