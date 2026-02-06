Комплект зі шлангом високого тиску 12 м
Комплект з шлангом високого тиску 12 м, пістолетом і адаптером Quick Connect для апаратів серії К 2 - К 7. Підходить до всіх апаратів високого тиску Karcher, що випускалися з 1992 по 2017 рр (крім апаратів з барабаном для шланга).
Особливості та переваги
Адаптер
- Просте від'єднання шланга високого тиску від пістолета і пристрою.
- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Шланг високого тиску
- З адаптерами для швидкого підключення
Пістолет
- Для ергономічної роботи
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. тиск (бар)
|180
|Довжина (м)
|12
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,49
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,792
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 250 x 250
Аксесуари
Запчастини для Комплект зі шлангом високого тиску 12 м
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.