Комплект зі шлангом високого тиску 12 м

Комплект з шлангом високого тиску 12 м, пістолетом і адаптером Quick Connect для апаратів серії К 2 - К 7. Підходить до всіх апаратів високого тиску Karcher, що випускалися з 1992 по 2017 рр (крім апаратів з барабаном для шланга).