Комплект со шлангом высокого давления 7,5 м
Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2- К 7.
Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 7,5 м, эргономичный пистолет и адаптер для доостащения аппарата системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Особенности и преимущества
Адаптер
- Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Шланг высокого давления
- С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет высокого давления
- Для эргономичной работы
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|7,5
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,218
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,408
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 250 x 60
