Комплект зі шлангом високого тиску 7,5 м
Оновлений комплект з шлангом високого тиску 7,5 метрів для апаратів класів К 2 - К 7, починаючи з 1992 р випуску (крім апаратів з барабаном для шланга). У комплекті з пістолетом і адаптером для К 2 - К 7.
Комплект приладдя, що включає шланг високого тиску довжиною 7,5 м, ергономічний пістолет і адаптер для доостащенія апарату системою швидкороз'ємного з'єднання Quick Connect. Для апаратів високого тиску Kärcher класів К 2 - К 7, починаючи з 1992 р випуску (крім апаратів з барабаном для шланга).
Особливості та переваги
Адаптер
- Просте від'єднання шланга високого тиску від пістолета і пристрою.
- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Шланг високого тиску
- З адаптерами для швидкого підключення
Пістолет
- Для ергономічної роботи
Специфікації
Технічні характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. тиск (бар)
|180
|Довжина (м)
|7,5
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,218
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,408
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 250 x 60
Аксесуари
Запчастини для Комплект зі шлангом високого тиску 7,5 м
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.