Комплект зі шлангом високого тиску 7,5 м

Оновлений комплект з шлангом високого тиску 7,5 метрів для апаратів класів К 2 - К 7, починаючи з 1992 р випуску (крім апаратів з барабаном для шланга). У комплекті з пістолетом і адаптером для К 2 - К 7.