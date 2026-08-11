Патронный фильтр для VC 5
Патронный фильтр для пылесоса VC 5 надежно задерживает мелкую пыль. Фильтр устанавливается в контейнер, позволяющий легко извлекать его для очистки.
Патронный фильтр для пылесоса VC 5 надежно задерживает мелкую пыль. Он устанавливается в контейнер для сбора мусора и легко заменяется. При необходимости фильтр может легко очищаться путем выбивания.
Особенности и преимущества
Подходит для вертикального пылесоса VC 5
Надежная фильтрация мелкой пыли
Размещение фильтра в контейнере для его легкого извлечения
Простота очистки фильтра путем выбивания
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,074
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|98 x 94 x 93
Области применения
- Сухой мусор