Патронний фільтр для VC 5

Патронний фільтр для пилососу VC 5 надійно затримує дрібний пил. Фільтр встановлюється у контейнер, що дозволяє легко виймати його для очищення.

Патронний фільтр для пилососу VC 5 надійно затримує дрібний пил. Він встановлюється в контейнер для збору сміття та легко замінюється. При необхідності фільтр може легко очищатись шляхом вибивання.

Особливості та переваги
Аксесуар до пилососа VC 5
Надійна фільтрація дрібного пилу
Розміщення фільтра у контейнері для його легкого вилучення
Простота очищення фільтра шляхом вибивання
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Колір білий
Вага (кг) 0,074
Вага (з упаковкою) (кг) 0,12
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 98 x 94 x 93
Сумісна техніка
Області застосування
  • Сухе сміття