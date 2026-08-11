Патронний фільтр для VC 5
Патронний фільтр для пилососу VC 5 надійно затримує дрібний пил. Фільтр встановлюється у контейнер, що дозволяє легко виймати його для очищення.
Патронний фільтр для пилососу VC 5 надійно затримує дрібний пил. Він встановлюється в контейнер для збору сміття та легко замінюється. При необхідності фільтр може легко очищатись шляхом вибивання.
Особливості та переваги
Аксесуар до пилососа VC 5
Надійна фільтрація дрібного пилу
Розміщення фільтра у контейнері для його легкого вилучення
Простота очищення фільтра шляхом вибивання
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,074
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,12
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|98 x 94 x 93
Області застосування
- Сухе сміття