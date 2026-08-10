Пульверизатор Extra для оконного пылесоса

Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.

Комплект включает пульверизатор с насадкой регулируемой рабочей ширины, обтяжку из микроволокна с застежкой-липучкой, скребок для удаления стойких загрязнений и концентрат средства для мойки окон (20 мл).

Особенности и преимущества
Узкие и широкие окна
  • Для очистки узких и широких окон
Крепление липучка
  • Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Скребок
  • С помощью скребка даже самые старые и трудновыводимые загрязнения могут быть удалены без проблем
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Состав текстильного материала 85% полиэстер; 15% полиамид
Цвет Белый
Вес (кг) 0,205
Вес (с упаковкой) (кг) 0,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 250
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Гладкие поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Принадлежности
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