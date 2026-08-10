Пульверизатор Extra для віконного пилососа
Комплект для миття вікон: пульверизатор, обтяжка з мікрофібри з застібкою-липучкою, скребок для стійких забруднень і концентрат миючого засобу для миття вікон 20 мл.
Комплект включає пульверизатор з насадкою, де регулюється робоча ширина, обтяжку з мікроволокна із застібкою-липучкою, скребок для видалення стійких забруднень і концентрат засобу для миття вікон (20 мл).
Особливості та переваги
Вузькі і широкі вікна
- Для очищення вузьких і широких вікон
Кріплення липучка
- Завдяки липучці, серветка з мікрофібри тепер одягається і знімається на пульверизатор за частки секунди.
Скребок
- За допомогою скребка навіть найстаріші забруднення, які важко видалити, можуть бути усунуті без проблем
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|1
|Склад текстильного матеріалу
|85% поліестер; 15% поліамід
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,205
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,3
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 250
Сумісна техніка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Гладкі поверхні
- Дзеркала
- Керамічна плитка
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
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