Пульверизатор Extra для віконного пилососа

Комплект для миття вікон: пульверизатор, обтяжка з мікрофібри з застібкою-липучкою, скребок для стійких забруднень і концентрат миючого засобу для миття вікон 20 мл.

Комплект включає пульверизатор з насадкою, де регулюється робоча ширина, обтяжку з мікроволокна із застібкою-липучкою, скребок для видалення стійких забруднень і концентрат засобу для миття вікон (20 мл).

Особливості та переваги
Вузькі і широкі вікна
  • Для очищення вузьких і широких вікон
Кріплення липучка
  • Завдяки липучці, серветка з мікрофібри тепер одягається і знімається на пульверизатор за частки секунди.
Скребок
  • За допомогою скребка навіть найстаріші забруднення, які важко видалити, можуть бути усунуті без проблем
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 1
Склад текстильного матеріалу 85% поліестер; 15% поліамід
Колір білий
Вага (кг) 0,205
Вага (з упаковкою) (кг) 0,3
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 250
Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні
  • Гладкі поверхні
  • Дзеркала
  • Керамічна плитка
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
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